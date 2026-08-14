NORMA Group: Neues Aktienrückkaufangebot über 208 Mio. Euro
Die NORMA Group startet ein neues Aktienrückkaufprogramm: Anleger können von einem attraktiven Aufschlag profitieren, während das Unternehmen Kapital an die Aktionäre zurückführt.
Foto: NORMA Group
- NORMA Group startet am 17. August 2026 ein zweites öffentliches Aktienrückkaufangebot mit einem Gesamtvolumen von rund 208 Mio. Euro.
- Angeboten werden bis zu 9.306.487 Aktien zu einem Preis von 22,35 Euro je Aktie.
- Der Angebotspreis beinhaltet einen Aufschlag von 25,47 % auf den durchschnittlichen Xetra-Schlusskurs der vergangenen drei Monate.
- Zusammen mit dem bereits abgeschlossenen Rückkauf über rund 53 Mio. Euro soll die angekündigte Kapitalrückführung von insgesamt etwa 260 Mio. Euro abgeschlossen werden.
- Die Annahmefrist läuft vom 17. August bis zum 15. September 2026; für die Teilnahme gilt ein Andienungsverhältnis von 19:6, wobei die Bezugsrechte an der Börse handelbar sind.
- Die zurückgekauften Aktien sollen nach Abschluss der Transaktion eingezogen werden; das Grundkapital wird dadurch um den Nennbetrag der erworbenen Aktien reduziert.
Der Kurs von NORMA Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 19,790EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,07 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 20,750EUR das entspricht einem Plus von +4,85 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.592,14PKT (+0,49 %).
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