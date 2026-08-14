Iran-Krieg treibt Indien zu Putin – Russland liefert jetzt jedes zweite Barrel

Im Januar begannen indische Raffinerien, die Importe von russischem Öl zu reduzieren, um höhere US-Zölle zu vermeiden, während Neu-Delhi mit Washington über ein Handelsabkommen verhandelt. Die durch den Iran-Krieg ausgelösten Lieferengpässe im Nahen Osten zwangen die indischen Raffinerien jedoch dazu, weiterhin russisches Rohöl zu kaufen. Doch Indiens Käufe russischen Rohöls stehen unter wachsendem Druck. Der US-Senat hat in diesem Monat ein Gesetz verabschiedet, das für Länder, die weiterhin russisches Öl beziehen, zusätzliche US-Importzölle von bis zu 100 Prozent vorsieht. Die Zölle würden also nicht auf die russischen Öllieferungen selbst erhoben, sondern auf Warenimporte dieser Länder in die USA. Damit soll der wirtschaftliche Druck auf Moskau und zugleich auf dessen wichtigste Abnehmer erhöht werden.

Die Abhängigkeit Indiens von russischem Rohöl erreichte im Juli einen Rekordwert, wie Reuters berichtet. Die Lieferungen aus Russland machten 50,83 Prozent der Importe des drittgrößten Ölkäufers und -verbrauchers aus, was 2,47 Millionen Barrel pro Tag entspricht, wie Daten aus Handelskreisen zeigten. Die indischen Importe von russischem Öl stiegen im Juli um 62,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, lagen aber 4,8 Prozent unter dem Rekordwert vom Juni von 2,6 Millionen Barrel pro Tag, wie die Daten zeigten.

Der Anteil Russlands an Indiens Rohölimporten erreichte in den ersten vier Monaten des im April begonnenen Geschäftsjahres einen Rekordwert von 43,25 Prozent und lag im Durchschnitt bei über 2 Millionen Barrel pro Tag. Im Vorjahr lag der Anteil noch bei etwa 37 Prozent, wie aus den Daten hervorgeht. Diese Verlagerung erfolgte größtenteils zulasten der Lieferanten aus dem Nahen Osten, deren Anteil an Indiens Rohölimporten im Zeitraum von April bis Juli auf etwa 30 Prozent sank, verglichen mit 43 Prozent im Vorjahr.

Der Anteil des lateinamerikanischen Öls stieg von 3,5 Prozent auf 12,7 Prozent, hauptsächlich aufgrund höherer Importe aus Brasilien und Venezuela, wie die Daten zeigten. Indien ist für mehr als 90 Prozent seines Rohölbedarfs auf Importe angewiesen, was es anfällig für Störungen im globalen Ölhandel macht. Russland blieb im Zeitraum April-Juli Indiens größter Rohöllieferant, während die Vereinigten Arabischen Emirate den Irak überholten und zum zweitgrößten Lieferanten wurden, wie die Daten zeigten. Die Vereinigten Arabischen Emirate, die im April aus der OPEC ausgetreten sind, bieten über Spot-Ausschreibungen große Mengen an, wodurch indische Raffinerien ihre Käufe steigern können. Im vergangenen Jahr waren die VAE Indiens viertgrößter Lieferant.

Besonders brisant ist, dass Indien seine Abhängigkeit von Russland eigentlich bereits reduzieren wollte. Anfang 2026 hatte Neu-Delhi die russischen Käufe unter dem Druck Washingtons zurückgefahren. Der Iran-Krieg und die daraus resultierenden Lieferprobleme im Nahen Osten änderten die Lage jedoch grundlegend: Für Indien wurde russisches Rohöl wieder zu einem wichtigen Baustein der Versorgungssicherheit.

Dabei spielt inzwischen nicht mehr nur der Preis eine Rolle. Der Abschlag für russisches Urals-Öl gegenüber Brent ist zuletzt deutlich geschrumpft. Indien greift also weiter zu, obwohl der finanzielle Vorteil geringer geworden ist. Das unterstreicht, wie wichtig Russland inzwischen als Lieferant geworden ist.

Genau daraus entsteht ein geopolitisches Dilemma. Washington versucht, die Einnahmen Moskaus aus dem Ölgeschäft stärker zu begrenzen, während Indien wegen seiner Importabhängigkeit kaum auf russische Lieferungen verzichten kann. Sollte das geplante US-Gesetz mit drastischen Zöllen endgültig verabschiedet werden, könnte Neu-Delhi deshalb zunehmend zwischen Energiesicherheit und seinen Wirtschaftsbeziehungen zu den USA geraten.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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