adesso: Umsatz +13 %, EBITDA +21 % – Jahresprognose bestätigt
adesso setzt im ersten Halbjahr 2026 starke Wachstumsakzente: organischer Umsatzschub, überproportionales EBITDA-Plus und GenAI als neuer, klar messbarer Wachstumstreiber.
Foto: adesso SE
- Umsatz im ersten Halbjahr 2026 um 13 % auf 794,3 Mio. EUR gesteigert; das Wachstum war nahezu vollständig organisch.
- EBITDA überproportional um 21 % auf 45,8 Mio. EUR erhöht; die EBITDA-Marge verbesserte sich von 5,4 % auf 5,8 %.
- Die Auslastung der Mitarbeitenden zog ab Mitte des zweiten Quartals deutlich an und blieb auch zu Beginn des zweiten Halbjahres auf höherem Niveau.
- Das GenAI-Geschäft entwickelte sich zum messbaren Wachstumstreiber: 72 Kunden beauftragten KI-Projekte im Wert von 73,7 Mio. EUR, davon 44 % im Neugeschäft.
- Besonders stark wuchsen die Branchen Utilities (+32 %), Insurance (+22 %), Retail (+15 %) und Banking (+14 %); zusätzlich wurde der KI-Versicherungsspezialist omni:us übernommen.
- Die Gesamtjahresprognose 2026 wurde bestätigt: adesso erwartet einen Umsatz von 1,6 bis 1,7 Mrd. EUR und ein EBITDA von 130 bis 150 Mio. EUR.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei adesso ist am 14.08.2026.
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