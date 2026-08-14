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    adesso: Umsatz +13 %, EBITDA +21 % – Jahresprognose bestätigt

    adesso setzt im ersten Halbjahr 2026 starke Wachstumsakzente: organischer Umsatzschub, überproportionales EBITDA-Plus und GenAI als neuer, klar messbarer Wachstumstreiber.

    adesso: Umsatz +13 %, EBITDA +21 % – Jahresprognose bestätigt
    Foto: adesso SE
    • Umsatz im ersten Halbjahr 2026 um 13 % auf 794,3 Mio. EUR gesteigert; das Wachstum war nahezu vollständig organisch.
    • EBITDA überproportional um 21 % auf 45,8 Mio. EUR erhöht; die EBITDA-Marge verbesserte sich von 5,4 % auf 5,8 %.
    • Die Auslastung der Mitarbeitenden zog ab Mitte des zweiten Quartals deutlich an und blieb auch zu Beginn des zweiten Halbjahres auf höherem Niveau.
    • Das GenAI-Geschäft entwickelte sich zum messbaren Wachstumstreiber: 72 Kunden beauftragten KI-Projekte im Wert von 73,7 Mio. EUR, davon 44 % im Neugeschäft.
    • Besonders stark wuchsen die Branchen Utilities (+32 %), Insurance (+22 %), Retail (+15 %) und Banking (+14 %); zusätzlich wurde der KI-Versicherungsspezialist omni:us übernommen.
    • Die Gesamtjahresprognose 2026 wurde bestätigt: adesso erwartet einen Umsatz von 1,6 bis 1,7 Mrd. EUR und ein EBITDA von 130 bis 150 Mio. EUR.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei adesso ist am 14.08.2026.

    Der Kurs von adesso lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 61,85EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,24 % im Plus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 61,75EUR das entspricht einem Minus von -0,16 % seit der Veröffentlichung.


    adesso

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