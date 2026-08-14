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    SFC Energy: Rekordhalbjahr, Profitabilitätssprung, Prognose präzisiert

    SFC Energy startet 2026 mit kräftigem Wachstum und deutlich höherer Profitabilität. Umsatz, Ergebnis und Auftragseingang legen im ersten Halbjahr spürbar zu.

    SFC Energy: Rekordhalbjahr, Profitabilitätssprung, Prognose präzisiert
    Foto: SFC Energy AG
    • SFC Energy steigerte den Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2026 um 11,9 % auf 82,4 Mio. Euro (Vorjahr: 73,6 Mio. Euro).
    • Die Profitabilität sprang deutlich: Das bereinigte EBITDA mehr als verdoppelte sich auf 18,4 Mio. Euro, die Marge stieg auf 22,4 %; das bereinigte EBIT erhöhte sich auf 14,0 Mio. Euro bei einer Marge von 17,0 %.
    • Das Konzernergebnis verbesserte sich von 0,3 Mio. Euro auf 7,3 Mio. Euro; das unverwässerte Ergebnis je Aktie stieg von 0,02 Euro auf 0,42 Euro.
    • Der Auftragseingang erhöhte sich auf 108,7 Mio. Euro (Vorjahr: 43,7 Mio. Euro), während der Auftragsbestand auf 104,9 Mio. Euro anwuchs.
    • Das Segment Clean Energy wuchs um 22,7 % auf 63,5 Mio. Euro und profitierte insbesondere von Teilauslieferungen eines rund 42,7 Mio. Euro schweren Brennstoffzellen-Großauftrags für die Ukraine; Clean Power Management ging hingegen um 13,8 % zurück.
    • Die Prognose für 2026 wurde konkretisiert: Erwartet werden nun 166–175 Mio. Euro Umsatz, 31,5–34,0 Mio. Euro bereinigtes EBITDA und 21,5–25,5 Mio. Euro bereinigtes EBIT – jeweils im oberen Bereich der bisherigen Zielspannen.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei SFC Energy ist am 14.08.2026.

    Der Kurs von SFC Energy lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 21,775EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,83 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 21,750EUR das entspricht einem Minus von -0,11 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.592,14PKT (+0,49 %).


    SFC Energy

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    ISIN:DE0007568578WKN:756857
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