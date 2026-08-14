Geringe Großschäden
Versicherer Talanx erwartet 2026 noch mehr Gewinn
- Talanx erwartet 2026 über 2,7 Milliarden Euro
- Weniger Großschäden und höhere Kapitalerträge
- Überschuss steigt um neun Prozent auf 1,5 Milliarden
HANNOVER (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) wird nach einem Rekordgewinn im ersten Halbjahr optimistischer für 2026. "Wir erwarten nun, unsere Jahresprognose zu übertreffen und ein Konzernergebnis von deutlich über 2,7 Milliarden Euro zu erzielen", sagte Vorstandschef Torsten Leue am Freitag bei Vorlage der Zwischenbilanz in Hannover. Bisher hatte er "ungefähr 2,7 Milliarden" in Aussicht gestellt - ein Ziel, das er sich ursprünglich erst für 2027 vorgenommen hatte.
Im ersten Halbjahr profitierte der Konzern mit der Hauptmarke HDI von rückläufigen Großschäden und höheren Gewinnen aus Kapitalanlagen. Auch der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück , an dem Talanx die Mehrheit hält, warf mehr Gewinn ab.
Zwar stagnierte der Versicherungsumsatz des Gesamtkonzerns bei knapp 24,3 Milliarden Euro, doch das Kapitalanlageergebnis sprang um mehr als ein Fünftel nach oben. Zudem gingen die Großschäden von gut 1,1 Milliarden auf 942 Millionen Euro zurück. Am teuersten schlugen der Wintersturm "Fern" in den USA und Kanada und die Atlantikstürme auf der Iberischen Halbinsel und in Marokko zu Buche. Außerdem legte Talanx 200 Millionen Euro für die Folgen des Iran-Kriegs zur Seite.
Der auf die Talanx-Aktionäre entfallende Überschuss wuchs in der Folge um neun Prozent auf 1,5 Milliarden Euro und lag damit so hoch wie noch nie in einem ersten Halbjahr. Dabei legten die Privat- und Firmenversicherung im In- und Ausland ebenso zu wie die Industrie- und Rückversicherung./stw/he/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hannover Rueck Aktie
Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 249,4 auf Lang & Schwarz (14. August 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hannover Rueck Aktie um -0,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,72 %.
Die Marktkapitalisierung von Hannover Rueck bezifferte sich zuletzt auf 30,13 Mrd..
Hannover Rueck zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 12,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 294,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 360,00EUR was eine Bandbreite von +8,26 %/+44,35 % bedeutet.
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2026-07-08 Talanx fallen - Großaktionär platziert 4,3 Millionen Papiere
https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/talanx-fallen-grossaktionaer-platziert-4-3-millionen-papiere-ce7f5ed8de8ff627
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Eine Aktienplatzierung durch einen großen Anteilseigner hat die Papiere des Versicherers Talanx am Mittwochmorgen belastet. Auf der Handelsplattform Tradegate wechselten die Anteilsscheine zuletzt für 112,20 Euro den Besitzer, und damit für 3,1 Prozent weniger als tags zuvor zum Xetra-Schluss. Damit würden sie im Hauptgeschäft 2026 wieder leicht im Minus liegen. Damit würden sie im Hauptgeschäft 2026 wieder leicht im Minus liegen, nachdem sie sich seit Anfang Juni deutlich erholt hatten.
Der japanische Branchenkollege Meiji Yasuda Life bot 4,3 Millionen Aktien für 110,70 Euro bis Marktpreis, also dem Schlusskurs, an, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf ihr vorliegende Dokumente am Vorabend berichtet hatte. Ihren Daten zufolge hielten die Japaner einen Anteil von 1,68 Prozent an Talanx. Verkauft hat Meiji Yasuda Life die Talanx-Aktien in einem beschleunigten Verfahren dann laut einem Händler zu 110,70 Euro./mis/stk
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3,60 € Dividende und Umwandlung in SE.
Neue Aussage:
Für das Geschäftsjahr 2026 strebt der Vorstand eine Dividende von mehr (!) als 4 Euro je Aktie an.
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/1d06d508-044c-4cbd-a311-443c6e9e4d7a