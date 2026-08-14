GOLDMAN SACHS stuft Douglas auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Douglas von 9 auf 7 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Die Ergebnisse des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2025/26 hätten die Herausforderungen auf dem europäischen Markt für Kosmetik und Körperpflege unterstrichen, schrieb Richard Edwards am Donnerstagabend. In den wichtigsten Regionen Deutschland, Niederlande und Frankreich sei es im Vorjahresvergleich abwärts gegangen. Zudem verschiebe sich der Schwerpunkt weiter in das weniger profitable Online-Geschäft. Edwards wies zudem darauf hin, dass die Marktanteile im klassischen Ladengeschäft sinken./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:16 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,16 % und einem Kurs von 7,805EUR auf Lang & Schwarz (14. August 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Richard Edwards

Analysiertes Unternehmen: Douglas

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 7

Kursziel alt: 9

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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