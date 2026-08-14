Norma will weitere Aktien für rund 208 Millionen Euro zurückkaufen

Bereits Ende Februar hatte das Unternehmen in einem ersten Schritt eigene Aktien für bis zu knapp 53 Millionen Euro zurückgekauft./err/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,07 % und einem Kurs von 20,75 auf Tradegate (14. August 2026, 07:58 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um +11,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,13 %.

Die Marktkapitalisierung von NORMA Group bezifferte sich zuletzt auf 659,55 Mio..

NORMA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8100 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,800EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -37,20 %/+6,28 % bedeutet.