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    Norma will weitere Aktien für rund 208 Millionen Euro zurückkaufen

    Für Sie zusammengefasst
    • Norma Group bietet Aktienrückkauf für 208 Mio Euro
    • Angebotspreis von 22,35 Euro je Aktie festgelegt
    • Annahmefrist läuft vom 17. August bis 15. September
    Norma will weitere Aktien für rund 208 Millionen Euro zurückkaufen
    Foto: NORMA Group

    MAINTAL (dpa-AFX) - Der Verbindungstechnikhersteller und Autozulieferer Norma Group hat ein weiteres öffentliches Aktienrückkaufangebot gestartet, um seine Aktionäre an den Zuflüssen des Verkaufs seines Wassermanagementgeschäfts zu beteiligen. Im Rahmen des Angebots sollen insgesamt bis zu 9.306.487 Aktien zu einem Kaufpreis von 22,35 Euro je Anteilsschein zurückkaufen werden, teilte das Unternehmen am Freitag in Maintal mit. Das Volumen betrage damit rund 208 Millionen Euro. Die Frist für die Annahme des Angebots soll vom 17. August bis 15. September laufen.

    Die Norma-Aktie hatte am Donnerstagabend den Xetra-Handel bei 19,18 Euro beendet. Der angebotene Preis enthält laut Unternehmensangaben eine Prämie von 25,47 Prozent auf den Mittelwert der Schlusskurse im Xetra-Handel in den letzten drei Monaten.

    Bereits Ende Februar hatte das Unternehmen in einem ersten Schritt eigene Aktien für bis zu knapp 53 Millionen Euro zurückgekauft./err/stk

    NORMA Group

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    ISIN:DE000A1H8BV3WKN:A1H8BV
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie

    Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,07 % und einem Kurs von 20,75 auf Tradegate (14. August 2026, 07:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um +11,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,13 %.

    Die Marktkapitalisierung von NORMA Group bezifferte sich zuletzt auf 659,55 Mio..

    NORMA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8100 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,800EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -37,20 %/+6,28 % bedeutet.





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