Befürchtungen abgeschmettert

Auch beim bereinigten EBITDA konnte SpaceX deutlich zulegen. Der Wert erhöhte sich von 1,21 Mrd. US-Dollar auf 3,54 Mrd. US-Dollar. Gleichzeitig ging der Nettoverlust von 1,01 Mrd. auf 541 Mio. US-Dollar zurück.

Im zweiten Quartal 2026 erzielte SpaceX einen Umsatz von 7,81 Mrd. US-Dollar. Damit lag das Unternehmen deutlich über der durchschnittlichen Analystenschätzung von 6,83 Mrd. US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahresquartal stiegen die Erlöse um 92 Prozent.

An der Börse sorgten die Quartalszahlen für eine starke Reaktion. Die Aktie legte direkt nach der Veröffentlichung um etwa 32 Prozent zu und erreichte damit den Widerstandsbereich sowie den Einstandskurs von 150,00 US-Dollar.

Inzwischen versucht die SpaceX-Aktie, ihre zweite Aufwärtsbewegung weiter auszubauen. Sollte ein Wochenschlusskurs überzeugend über 150,00 US-Dollar gelingen, ergeben sich aus technischer Sicht weitere Kursziele bei 159,30 und in der Spitze 167,90 US-Dollar. Diese Marken könnten damit für Anleger interessant werden, die auf weiter steigende Kurse setzen.

Auf der Unterseite wird es dagegen erst unterhalb von 126,08 US-Dollar kritisch. Ein Rückgang unter diese Marke könnte darauf hindeuten, dass die Aktie anschließend die Jahrestiefs bei 104,83 US-Dollar testet. Bis dahin bleibt das technische Bild jedoch grundsätzlich positiv.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 150,00 US-Dollar

Kursziel : 167,90 US-Dollar

Renditechance via DN4JSP : 125 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

SpaceX Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN4JSP Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,68 - 1,69 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 122,3526 US-Dollar Basiswert: SpaceX Corp. KO-Schwelle: 122,3526 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 140,94 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 167,90 US-Dollar Hebel: 7,27 Kurschance: + 125 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN3HB5 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,55 - 1,56 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 157,104 US-Dollar Basiswert: SpaceX Corp. KO-Schwelle: 157,104 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 140,94 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,74 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.