Cisco wiegt schwer wie Blei

Bei Cisco System hatten sich allerdings bereits zu Beginn des Sommers erste deutliche Schwächesignale gezeigt. Mit dem Rückgang vom aktuellen Wochenhoch bei 124,71 US-Dollar hat sich der Abwärtstrend nun weiter bestätigt.

Auch im KI-Sektor nehmen die Schwankungen wieder deutlich zu. Während einige Unternehmen, die direkt von der hohen Nachfrage nach KI profitieren sollten, unter Druck geraten, können Anbieter von Infrastruktur und Ausrüstung für den KI-Boom weiterhin profitieren.

Aus technischer Sicht spricht derzeit einiges für weitere Kursverluste. Dabei könnte die Aktie bis in den runden Bereich von 100,00 US-Dollar zurückfallen. Dieses Kursniveau wurde bereits in der vorherigen technischen Analyse als interessante Marke für einen möglichen Einstieg genannt.

Zusätzlichen Druck auf die Aktie könnte ein inzwischen entstandenes Island-Gap ausüben. Dabei handelt es sich um eine Kurslücke, die häufig auf eine Veränderung des kurzfristigen Trends hindeutet.

Soll Cisco wieder die Chance auf neue Rekordstände erhalten, müsste die Aktie zunächst überzeugend über das aktuelle Wochenhoch bei 124,71 US-Dollar steigen. Bis dahin bleibt das technische Bild eher von Risiken auf der Unterseite geprägt.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

SHORT

_____________________________________________________________________

Stop-Sell-Order : 110,00 US-Dollar

Kursziel : 100,00 US-Dollar

Renditechance via DN2F5L : 55 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Cisco Systems Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN1F0M Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,47 - 1,48 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 96,0177 US-Dollar Basiswert: Cisco Systems Inc. KO-Schwelle: 96,0177 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 112,26 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,62 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN2F5L Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,39 - 1,40 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 128,5909 US-Dollar Basiswert: Cisco Systems Inc. KO-Schwelle: 128,5909 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 112,26 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 100,00 US-Dollar Hebel: 6,97 Kurschance: + 75 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.