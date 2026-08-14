BERNSTEIN RESEARCH stuft Ströer auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ströer nach einer Investorenveranstaltung von 36 auf 39 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Äußerungen des Managements hätten signalisiert, dass der Spezialist für Außenwerbung auf gutem Weg sei, die Jahresziele zu erreichen, schrieb Annick Maas am Donnerstag. Sie erhöhte ihre Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 15:15 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 39,76EUR auf Tradegate (13. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.





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