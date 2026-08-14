Energiekontor, Reddit (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
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🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
|🥇
|ITM Power
|💬
|📰
|🥈
|Antimony Resources
|💬
|📰
|🥉
|TKMS
|💬
|📰
|DroneShield
|💬
|📰
|EcoGraf
|💬
|📰
|Energiekontor
|💬
|📰
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|🥇
|Energiekontor
|83
|💬
|📰
|🥈
|Almonty Industries
|75
|💬
|📰
|🥉
|Newron Pharmaceuticals
|62
|💬
|📰
|Evotec
|37
|💬
|📰
|Atos Group
|23
|💬
|📰
|mutares
|22
|💬
|📰
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|Reddit (A)
|+10,22 %
|💬
|📰
|🥈
|Nu Holdings Limited Registered (A)
|+9,45 %
|💬
|📰
|🥉
|Zenatech
|+8,46 %
|💬
|📰
|🟥
|Harmonic Drive Systems
|-6,77 %
|💬
|📰
|🟥
|Hua Hong Semiconductor
|-8,29 %
|📰
|🟥
|Ibiden
|-9,84 %
|💬
|📰
ITM Power
Wochenperformance: +2,53 %
Wochenperformance: +2,53 %
Platz 1
Antimony Resources
Wochenperformance: +31,27 %
Wochenperformance: +31,27 %
Platz 2
TKMS
Wochenperformance: +13,87 %
Wochenperformance: +13,87 %
Platz 3
DroneShield
Wochenperformance: -10,42 %
Wochenperformance: -10,42 %
Platz 4
EcoGraf
Wochenperformance: +33,28 %
Wochenperformance: +33,28 %
Platz 5
Energiekontor
Wochenperformance: -19,17 %
Wochenperformance: -19,17 %
Platz 6
Energiekontor
Wochenperformance: -19,17 %
Wochenperformance: -19,17 %
Platz 7
Almonty Industries
Wochenperformance: +1,68 %
Wochenperformance: +1,68 %
Platz 8
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: +6,90 %
Wochenperformance: +6,90 %
Platz 9
Evotec
Wochenperformance: +2,95 %
Wochenperformance: +2,95 %
Platz 10
Atos Group
Wochenperformance: -5,25 %
Wochenperformance: -5,25 %
Platz 11
mutares
Wochenperformance: -0,92 %
Wochenperformance: -0,92 %
Platz 12
Reddit (A)
Wochenperformance: +16,67 %
Wochenperformance: +16,67 %
Platz 13
Nu Holdings Limited Registered (A)
Wochenperformance: +10,33 %
Wochenperformance: +10,33 %
Platz 14
Zenatech
Wochenperformance: +56,73 %
Wochenperformance: +56,73 %
Platz 15
Harmonic Drive Systems
Wochenperformance: -11,86 %
Wochenperformance: -11,86 %
Platz 16
Hua Hong Semiconductor
Wochenperformance: -9,25 %
Wochenperformance: -9,25 %
Platz 17
Ibiden
Wochenperformance: +3,77 %
Wochenperformance: +3,77 %
Platz 18
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