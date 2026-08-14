Silberpreis seitwärts bei 64,29 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 10.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 22,65604USD. Heute notiert Silber bei 64,29USD. Ihr Einsatz wäre nun 28.378,1USD wert – ein Zuwachs von +183,78 %.

Kaum Bewegung am Silbermarkt: Das Edelmetall notiert unverändert bei 64,29. Händler warten auf neue Impulse.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die weitere Silberpreisentwicklung und deren Unsicherheit. Diskutiert werden ein Citi-Ziel von 90 USD je Unze in den nächsten 6 bis 12 Monaten sowie Erwartungen von mindestens 120 USD binnen eines Jahres. Zugleich wird auf widersprüchliche technische Prognosen zwischen 25, 30 und 120 USD hingewiesen. US-Inflationsdaten gelten als möglicher kurzfristiger Auslöser für starke Kursausschläge; die verfügbare Silbermenge bleibt unklar.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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