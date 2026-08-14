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    Neuer Börsen-Knaller?

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    Robo-Firma vor Kursexplosion? Unitree elektrisiert Anleger vor möglichem IPO

    Unitree steht möglicherweise vor einem heiß erwarteten Börsendebüt: 8.000-fach überzeichnet, profitabel und mit enormer Kursfantasie – aber auch hohen Risiken.

    Neuer Börsen-Knaller? - Robo-Firma vor Kursexplosion? Unitree elektrisiert Anleger vor möglichem IPO
    Foto: OpenAI

    Mehr als 8.000-fach überzeichnet, auf privaten Plattformen mit dreistelligen Aufschlägen gehandelt und von einzelnen Spekulanten bereits als Kandidat für eine Verachtfachung gehandelt: Noch bevor Unitree überhaupt an der Börse notiert ist, hat sich um den chinesischen Roboterhersteller ein außergewöhnlicher Hype entwickelt,wie Reuters berichtet. Der Handelsstart in Shanghai wird in der kommenden Woche erwartet – und schon vor dem möglichen Debüt überschlagen sich die Spekulationen über mögliche Kursgewinne. Auf privaten Handelsplattformen außerhalb Chinas werden Unitree-Aktien bereits mit massiven Aufschlägen gehandelt. Bewertungen auf EquityZen, UpMarket und Hiive deuten darauf hin, dass sich der Wert gegenüber dem IPO-Preis nahezu verdreifachen könnte. Derivate auf den Kryptoplattformen Hyperliquid und Gate signalisieren sogar noch größere Kursfantasie.

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    Die Nachfrage für Unitree ist so enorm, dass sie einen Rekord für Shanghais technologieorientierten STAR Market darstellt. Unitree hebt sich in einem entscheidenden Punkt von vielen Konkurrenten ab: Das Unternehmen ist bereits profitabel. Nach Umsatz gilt der Konzern als weltweit größter Hersteller humanoider Roboter und soll als erstes Unternehmen für universelle Robotik auf dem chinesischen Festland an die Börse gehen. Für Anleger ist außerdem die Nähe zum chinesischen Technologiesektor attraktiv. Gründer Wang Xingxing nahm Anfang vergangenen Jahres an einem hochrangigen Technologietreffen mit Staatspräsident Xi Jinping teil. Unitree wird zudem von prominenten chinesischen Technologieunternehmen unterstützt. Zu den Investoren beziehungsweise Partnern zählen Tencent, Alibaba und DeepSeek.

    Damit trifft Unitree auf ein Marktumfeld, in dem chinesische Technologie-IPOs zuletzt für spektakuläre Kursbewegungen sorgten. Erst wenige Wochen zuvor hatte sich die Aktie des Chipherstellers CXMT bei ihrem Börsendebüt in Shanghai mehr als verfünffacht. Unitree platzierte beim IPO lediglich rund 10 Prozent des erweiterten Aktienkapitals und nahm damit umgerechnet rund 784 Millionen Euro ein. Genau dieses relativ kleine Aktienangebot könnte den Kurs zum Handelsstart zusätzlich antreiben.

    Auf Hiive werden Unitree-Aktien laut CoinEx-Chefanalyst Jeff Ko bereits mit umgerechnet rund 54 Euro bewertet. Das entspräche einem Aufwärtspotenzial von etwa 176 Prozent gegenüber dem IPO-Preis. Auf Hyperliquid lag ein an Unitree gekoppelter Kontrakt am frühen Freitag sogar bei umgerechnet rund 78 Euro.

    Ein Händler aus Hangzhou geht noch weiter und hält am ersten Handelstag sogar eine Verachtfachung des Aktienkurses für möglich. Ganz aus der Luft gegriffen ist die Euphorie nicht: Chinesische Börsengänge erzielten in der ersten Hälfte 2026 laut den genannten Daten im Durchschnitt eine Rendite von 233 Prozent am ersten Handelstag. Bei aller Euphorie bleibt das Risiko erheblich. Der Markt für humanoide Roboter steckt noch in einer frühen Phase. Wirklich ausgereifte Anwendungen für Fabriken sind bislang begrenzt, gleichzeitig wächst die Konkurrenz schnell. Neben UBTech und Dobot arbeiten zahlreiche weitere chinesische Robotikfirmen an Börsengängen.

    Hinzu kommt die geopolitische Unsicherheit. Chinesische Hersteller humanoider Roboter könnten künftig vom wichtigen US-Markt ausgeschlossen werden. Damit dürfte der Unitree-Börsengang vor allem eines werden: ein Test dafür, wie weit Anleger derzeit bereit sind, Zukunftsfantasie vor Bewertung zu stellen. Dass der erste Handelstag spektakulär ausfallen könnte, erscheint angesichts der Überzeichnung wahrscheinlich. Ob der Kurs danach dauerhaft trägt, ist jedoch eine völlig andere Frage.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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