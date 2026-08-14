Uzin Utz: Starkes 1. Halbjahr 2026 – Ergebnis bleibt stabil
Trotz widriger Rahmenbedingungen wächst Uzin Utz weiter: Umsatzplus, stabiles Ergebnis – doch Margendruck und Risiken verlangen konsequente Steuerung und Effizienz.
- Uzin Utz steigerte den Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2026 um 8,8 % auf 274,0 Mio. Euro (Vorjahr: 251,8 Mio. Euro) und lag damit im strategischen „Grow-Bigger“-Zielkorridor.
- Das EBIT erhöhte sich leicht auf 20,7 Mio. Euro (Vorjahr: 20,4 Mio. Euro) und blieb damit nahezu stabil.
- Die EBIT-Marge sank aufgrund des herausfordernden Umfelds von 8,1 % auf 7,5 %.
- Geopolitische Risiken, höhere Energie- und Rohstoffpreise, Lieferkettenstörungen und Inflationsrisiken belasten das Geschäft.
- Konsequente Kostenoptimierungen und strategische Steuerungsmaßnahmen sollen die Ergebnisauswirkungen abfedern und die operative Widerstandsfähigkeit stärken.
- Für 2026 bestätigt der Vorstand die Prognose leicht steigender Umsätze, erwartet jedoch einen leichten bis moderaten EBIT-Rückgang gegenüber dem Vorjahr; die langfristige Strategie bleibt unverändert.
Der Kurs von Uzin Utz lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 62,90EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,28 % im Plus.
0 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 63,00EUR das entspricht einem Plus von +0,16 % seit der Veröffentlichung.
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