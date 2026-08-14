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    ANALYSE-FLASH

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    Goldman senkt Douglas auf 'Sell' - Ziel 7 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs senkt Douglas-Kursziel auf 7 Euro
    • Douglas wird von Neutral auf Sell abgestuft
    • Schwaches Europa-Geschäft und sinkende Marktanteile
    ANALYSE-FLASH - Goldman senkt Douglas auf 'Sell' - Ziel 7 Euro
    Foto: Douglas Service GmbH

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Douglas von 9 auf 7 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Die Ergebnisse des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2025/26 hätten die Herausforderungen auf dem europäischen Markt für Kosmetik und Körperpflege unterstrichen, schrieb Richard Edwards am Donnerstagabend. In den wichtigsten Regionen Deutschland, Niederlande und Frankreich sei es im Vorjahresvergleich abwärts gegangen. Zudem verschiebe sich der Schwerpunkt weiter in das weniger profitable Online-Geschäft. Edwards wies zudem darauf hin, dass die Marktanteile im klassischen Ladengeschäft sinken./ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Douglas

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    -8,27 %
    -4,19 %
    -12,19 %
    -27,02 %
    -70,67 %
    ISIN:DE000BEAU1Y4WKN:BEAU1Y
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Douglas Aktie

    Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,48 % und einem Kurs von 7,86 auf Tradegate (14. August 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Douglas Aktie um -8,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,19 %.

    Die Marktkapitalisierung von Douglas bezifferte sich zuletzt auf 846,46 Mio..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,286EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von -10,94 %/+78,12 % bedeutet.


    Rating: Sell
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 7 Euro



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    Community Beiträge zu Douglas - BEAU1Y - DE000BEAU1Y4

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Douglas. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die trotz niedriger Bewertung und niedrigem KGV verhaltene Einschätzung der Douglas-Aktie. Belastend wirken die hohe Verschuldung, nachlassende Ländermärkte, der erwartete Rückgang des Filialgeschäfts und fehlende Fortschritte bei der Online-Strategie. Diskutiert werden Filialoptimierung, Kostensenkungen, Influencer-Marketing und digitale Vertriebskanäle. Ein weiter fallender Kurs könnte Übernahme- oder Delisting-Spekulationen auslösen. Die jüngsten Quartalszahlen lagen im Rahmen der Erwartungen, die Prognose wurde bestätigt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Douglas eingestellt.

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    dpa-AFX
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