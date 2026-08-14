ANALYSE-FLASH
Barclays senkt Hellofresh auf 'Underweight' - Ziel 3,10 Euro
- Barclays senkt Hellofresh-Kursziel auf 3,10 Euro
- Aktie von Equal Weight auf Underweight abgestuft
- Zweifel an Umsatz und schwachen Fertigmenüs
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hellofresh von 4,40 auf 3,10 Euro gesenkt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Es stünden weiterhin Fragezeichen hinter der Umsatzentwicklung, schrieb Andrew Ross am Donnerstag im Nachgang des Quartalsberichts. Die Erklärung für die Schwäche im Geschäft mit Fertigmenüs überzeugte ihn jedenfalls nicht ganz. Er schätzt, dass sich insbesondere die Investitionen ins Marketing nicht mehr so gut auszahlen. Die US-Daten für die Barclays-Kreditkarten sprächen im Juni und Juli für weiter maues Geschäft bei Fertigmenüs und Kochboxen. Ross ist auch mit Blick auf die mittelfristigen Barmittelzuflüsse skeptisch./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 18:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 03:00 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,84 % und einem Kurs von 3,289 auf Tradegate (14. August 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um -2,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,61 %.
Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 569,62 Mio..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,8571EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -9,64 %/+171,08 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 3,10 Euro
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Ganz so wild, wie du es beschreibst, sieht die KI diesen Umstand nicht ...
Was steckt hinter der „8×“-Aussage?
✅ Was tatsächlich geplant ist
- HelloFresh hat 2026 in Verden (Deutschland) die erste eigene europäische Produktionsstätte für Factor (Ready‑to‑Eat) in Betrieb genommen.
- Laut Unternehmensangaben erhöht dieses Werk die operative Produktionskapazität für Factor in Europa um etwa das Achtfache.
- Das Werk beliefert aktuell Deutschland, Dänemark, Schweden, Belgien und die Niederlande – perspektivisch weitere Märkte. https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/hellofresh-se-stock-de000a161408-factor-ready-to-eat-production/69294358, https://assets.ctfassets.net/irplh84t0tdt/3AsOlDE28xANhRkzHtCpch/d71ee009340fd2e6a35ddc506e5275e2/HelloFresh_SE_Press_release_Factor_EU_Launch_Verden.pdf
👉 Die 8×‑Kapazität gilt nur im Vergleich zur bisherigen, sehr kleinen europäischen Factor‑Produktion, die zuvor überwiegend extern bzw. fragmentiert lief.
Beides! Und zusätzlich das Thema (Galgen)Humor, Selbstironie und "Spaß" etc.
Warum bist Du noch hier? Hoffst Du auf eine Wende oder nur Schaulustig?