SFC Energy blickt etwas optimistischer auf 2026 - Ukraine-Großauftrag gibt Schub
- SFC Energy präzisiert Jahresprognose am oberen Rand
- Halbjahresumsatz steigt um zwölf Prozent auf 82,4
- Gewinn klettert deutlich auf 7,3 Millionen Euro
BRUNNTHAL (dpa-AFX) - Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy wird nach den ersten sechs Monaten zuversichtlicher für das Gesamtjahr. "Auf Basis der Rekordentwicklung im ersten Halbjahr, der weiterhin hohen Nachfrage und der guten Auftragslage können wir unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2026 auf den oberen Bereich der bisherigen Bandbreite präzisieren", sagte Unternehmenschef Peter Podesser am Freitag laut Mitteilung. Entsprechend sieht SFC den Umsatz nun bei 166 bis 175 Millionen Euro (bisher: 163 bis 175,0 Mio). Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll bei 31,5 bis 34 Millionen Euro liegen.
Im ersten Halbjahr profitierte SFC unter anderem von einem im Mai gewonnenen Großauftrags zur Lieferung von Brennstoffzellensystemen in die Ukraine, für den bereits Teilauslieferungen stattfanden. Der Umsatz stieg um 12 Prozent auf 82,4 Millionen Euro. Davon blieb mit 18,4 Millionen Euro mehr als doppelt so viel operativer Gewinn, wie ein Jahr zuvor. Unterm Strich sprang der Gewinn von rund einer viertel Million auf 7,3 Millionen Euro./lew/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SFC Energy Aktie
Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,30 % und einem Kurs von 21,90 auf Tradegate (14. August 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SFC Energy Aktie um +7,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,20 %.
Die Marktkapitalisierung von SFC Energy bezifferte sich zuletzt auf 385,00 Mio..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -3,45 %/+336,78 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SFC Energy - 756857 - DE0007568578
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SFC Energy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SFC Energy eingestellt.
Meiner Meinung nach wird Q2 gut aber den neuen U-Rekord erwarte ich für Q3.
Entspann dich wieder, habe bei Ki nachgefragt,
Ehrlich gesagt, ich bin nicht dein Weckdienst.