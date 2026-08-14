JEFFERIES stuft K+S auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für K+S mit einem Kursziel von 10,50 Euro auf "Underperform" belassen. In Reaktion auf die besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen des Düngemittelkonzerns hob Marcus Dunford-Castro seine Ergebnisprognosen für 2026 am Donnerstag an. Hinsichtlich der mittelfristigen Aussichten bleibt er aber vorsichtig, da erhebliche weltweite Kapazitätserweiterungen das Nachfragewachstum übersteigen und die Preise in der Branche belasten dürften./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 11:08 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 14,40EUR auf Tradegate (14. August 2026, 07:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Marcus Dunford-Castro

Analysiertes Unternehmen: K+S

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 10,50

Kursziel alt: 10,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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