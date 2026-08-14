Waldbrand
Evakuierung in Hürtgenwald-Gey abgeschlossen
Für Sie zusammengefasst
- Evakuierung in Hürtgenwalds Ortsteil Gey beendet
- Rund 1.800 Bewohner verließen Häuser und Wohnungen
- Kreis Düren bestätigt den Abschluss der Evakuierung
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
HÜRTGENWALD (dpa-AFX) - Die Evakuierung des Ortsteiles Gey der nordrhein-westfälischen Gemeinde Hürtgenwald ist abgeschlossen. Alle Bewohner des Gemeindeteils hätten ihre Häuser und Wohnungen verlassen, teilte eine Sprecherin des Kreises Düren mit. In Gey leben rund 1.800 Menschen./rgr/DP/stk
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