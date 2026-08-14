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    Mogotes Metals gibt Abschluss der Bezugsrechtsausübung bekannt

    Mogotes Metals gibt Abschluss der Bezugsrechtsausübung bekannt
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    13. August 2026 / Toronto, Ontario / IRW-Press / Mogotes Metals Inc. (TSXV: MOG, FSE: OY4, OTCQB:MOGMF) („Mogotes“ oder das „Unternehmen“) https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mogotes-meta ... gibt bekannt, dass im Anschluss an seine Pressemitteilungen vom 14. Juli 2026, 21. Juli 2026 und 12. August 2026 im Zusammenhang mit der Ausübung des Bezugsrechts durch CD Capital Fund IV L.P. („CD Capital“) auf Stammaktien am Kapital des Unternehmens (jeweils eine „Stammaktie“), um seine Beteiligung auf einer teilweise verwässerten Basis auf 19,9 % zu erhöhen, sowie gemäß Vorzugsrechtsvereinbarungen mit verschiedenen Aktionären, hat die Gesellschaft insgesamt 39.186.369 Stammaktien zu einem Preis von 0,49 $ pro Stammaktie ausgegeben, was einem Bruttoerlös von insgesamt 19.201.320,81 $ entspricht (das „Angebot“).

     

    Die Stammaktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum sowie den Weiterverkaufsbestimmungen der geltenden Wertpapiergesetze. Der Abschluss unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Der Bruttoerlös wird für allgemeine Unternehmenszwecke und als Betriebskapital verwendet.

     

    Das Angebot stellt eine Transaktion mit nahestehenden Personen im Sinne der Richtlinie 5.9 der TSX Venture Exchange und des Multilateral Instrument 61-101 – Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondergeschäften („MI 61-101“) dar, da Insider des Unternehmens im Rahmen des Angebots insgesamt 36.689.414 Stammaktien erworben haben. Das Unternehmen stützt sich auf die in den Abschnitten 5.5(b) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 enthaltenen Ausnahmen von den Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen für Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101, da das Unternehmen nicht an einem bestimmten Markt notiert ist und der Marktwert der Beteiligung des Insiders an der Emission gemäß MI 61-101 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht übersteigt. Das Unternehmen hat keinen Bericht über wesentliche Änderungen in Bezug auf die Transaktion mit nahestehenden Personen mindestens 21 Tage vor Abschluss des Angebots eingereicht, was das Unternehmen unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet, um das Angebot zügig abzuschließen.

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