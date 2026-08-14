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    GESCO: Deutliche Verbesserungen im zweiten Quartal

    GESCO macht nach Darstellung von SMC-Research Fortschritte bei der systematischen Weiterentwicklung der Beteiligungen und hat den Umsatz im zweiten Quartal um 10,5 Prozent gesteigert und den Gewinn verdoppelt. SMC-Analyst Holger Steffen hält die Aktie mit einem geschätzten KGV26 von 8,4 für deutlich unterbewertet und hat sein Kursziel noch leicht erhöht.

    Das Umfeld für die deutsche Industrie bleibe laut SMC-Research schwierig – und GESCO schaffe trotzdem durch die systematische Weiterentwicklung mit dem Programm GBS (GESCO Business System) substanzielle Fortschritte. Im zweiten Quartal habe man die Erlöse um 10,5 Prozent auf 127,7 Mio. Euro steigern können. Noch größer sei die Verbesserung der Profitabilität gewesen: Sowohl das EBIT (8,1 Mio. Euro) als auch der Nettogewinn (5,1 Mio. Euro) haben sich jeweils in etwa verdoppelt. Damit befinde sich das Unternehmen auf einem guten Weg in Richtung Jahresprognose, die einen Umsatz von 515 bis 530 Mio. Euro (Vorjahr: 495,0 Mio. Euro) und einen Nettogewinn von 15 bis 20 Mio. Euro (Vorjahr: 9,9 Mio. Euro) vorsehe und vom Management mit den Halbjahreszahlen bestätigt worden sei.

    Auch die Analysten sehen das so und haben ihre Gewinnprognose nach dem starken zweiten Quartal von 15,9 auf 17,0 Mio. Euro angehoben. Ihre Umsatzschätzung liege mit jetzt 520 Mio. Euro ebenfalls in der Zielrange, sei aber etwas niedriger als bislang (530 Mio. Euro), da sie einen geringeren Beitrag aus weiteren Akquisitionen angesetzt haben.

    Insgesamt mache es den Eindruck, dass der systematische Verbesserungsprozess nun spürbar Früchte trage. Die Analysten trauen dem Konzern künftig ein merklich stetigeres Wachstum mit weiteren Margenverbesserungen zu und leiten daraus ein etwas angehobenes Kursziel von 29,00 Euro (bislang: 28,00 Euro) ab. Damit konstatieren sie weiterhin eine deutliche Unterbewertung, die auch in einem niedrigen KGV26 von 8,4 zum Ausdruck komme. Sie gehen davon aus, dass es zu einer deutlichen Kursbelebung komme, wenn sich die Zahlen weiter in Richtung der Ziele entwickeln, und stufen die Aktie aufgrund eines reduzierten Prognoserisikos von „Speculative Buy“ auf „Buy“ hoch.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 14.08.2026 um 8:30 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 13.08.2026 um 18:55 Uhr fertiggestellt und am 14.08.2026 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

     

    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/08/2026-08-14-SMC-Update-GESCO.pdf

     

    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die GESCO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,48 % und einem Kurs von 13,75EUR auf Tradegate (13. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Holger Steffen
    Kursziel: 29,00 EUR



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