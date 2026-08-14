JEFFERIES stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Hold" belassen. Der Bereich Klebstoffe habe unerwartet deutlich zugelegt und das Segment Bereich Waschmittel sei wieder auf den Wachstumskurs zurückgekehrt, schrieb David Hayes am Donnerstag in seiner Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Dies seien ermutigende Anzeichen, doch die unveränderten Ziele für Marge und Gewinn je Aktie signalisierten, dass die Preisentwicklung im Consumer-Bereich in der zweiten Jahreshälfte uneinheitlich ausfallen werde, und unterstrichen die anhaltenden Unsicherheiten./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 12:52 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 77,72EUR auf Tradegate (14. August 2026, 08:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Hayes

Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 74

Kursziel alt: 74

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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