BERENBERG stuft MLP AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MLP nach Halbjahreszahlen von 11,90 auf 13 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Finanzdienstleister habe rekordhohe Erlöse verzeichnet, schrieb Marius Fuhrberg am Donnerstag. Der Jahresausblick erscheine konservativ. Er schraubte seine Prognosen für die Jahre 2026 bis 2028 nach oben./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:12 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MLP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 7,99EUR auf Tradegate (14. August 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Marius Fuhrberg

Analysiertes Unternehmen: MLP AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 13,00

Kursziel alt: 11,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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