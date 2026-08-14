BERENBERG stuft Schott Pharma auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Schott Pharma von 24 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal seien etwas besser als vom Markt erwartet und insgesamt robust ausgefallen, schrieb Christian Ehmann am Donnerstag. Da er den Aussichten des Pharmaindustrie-Ausrüsters bis 2029 nun mehr Glaubwürdigkeit beimesse, habe er seine mittelfristigen Prognosen erhöht./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 21,95EUR auf Tradegate (14. August 2026, 08:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Christian Ehmann

Analysiertes Unternehmen: Schott Pharma

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 27

Kursziel alt: 24

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

