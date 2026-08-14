Wüstenrot & Württembergische: Halbjahresergebnis steigt dank Bestform 2030
Starkes erstes Halbjahr 2026: Die W&W-Gruppe steigert Ergebnis und Eigenkapital, überzeugt mit solider Schadenquote und wachsendem Neugeschäft in zentralen Sparten.
Foto: Marijan Murat - dpa
- Das IFRS-Konzernergebnis stieg im ersten Halbjahr 2026 auf 105 Mio. Euro, nach 91 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
- Die Schaden- und Unfallversicherung erzielte trotz Wetter- und Schadenbelastungen eine Combined Ratio von 86,7 Prozent brutto.
- Das Neugeschäft in den Personenversicherungen entwickelte sich positiv: Die Beitragssumme der Lebensversicherung stieg auf 1,857 Mrd. Euro, in der betrieblichen Altersvorsorge auf 644 Mio. Euro.
- Im Geschäftsfeld Wohnen ging das gesamte Neugeschäft zurück, während das Netto-Neugeschäft nach Bausparsumme um 3,3 Prozent auf 4,336 Mrd. Euro zulegte; der Baudarlehensbestand wuchs auf 30,9 Mrd. Euro.
- Die finanzielle Stabilität blieb hoch: Das Eigenkapital stieg auf 5,008 Mrd. Euro, und S&P bestätigte die Ratings mit stabilem Ausblick („A-“ für Kerngesellschaften, „BBB+“ für die W&W AG).
- Für 2026 bestätigt die W&W-Gruppe ihre Prognose eines IFRS-Konzernergebnisses von 120 bis 150 Mio. Euro und setzt weitere Effizienzmaßnahmen, insbesondere im Wohnen und in der IT, um.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Wuestenrot & Wuerttembergische ist am 14.08.2026.
Der Kurs von Wuestenrot & Wuerttembergische lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,620EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,27 % im Plus.
6 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 14,660EUR das entspricht einem Plus von +0,27 % seit der Veröffentlichung.
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