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    Finanzkonzern W&W steigert Gewinn - Jahresziel bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • W&W steigert Halbjahresgewinn um 15 Prozent
    • Verluste in der Baufinanzierung deutlich gesenkt
    • Versicherungsgeschäft hält Ergebnisse nicht ganz
    Finanzkonzern W&W steigert Gewinn - Jahresziel bestätigt
    Foto: Marijan Murat - dpa

    KORNWESTHEIM (dpa-AFX) - Der Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische (W&W) hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr dank geringerer Verluste in der Baufinanzierung gesteigert. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 105 Millionen Euro und damit 15 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der im SDax gelistete Konzern mit der Bausparkasse Wüstenrot und dem Versicherer Württembergische am Freitag in Kornwestheim mitteilte. Vorstandschef Jürgen Junker sieht W&W damit weiter auf Kurs zu einem Jahresgewinn von 120 bis 150 Millionen Euro.

    Während die Wohnen-Sparte ihren Verlust im ersten Halbjahr von 51 Millionen auf 12 Millionen Euro verringerte, konnte das Versicherungsgeschäft der Württembergischen seine Ergebnisse insgesamt nicht ganz halten. Dabei steigerte die Schaden- und Unfallsparte ihren Gewinn leicht auf 108 Millionen Euro. In der Personenversicherung ging der Überschuss etwas stärker auf 26 Millionen Euro zurück./stw/jha/

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    ISIN:DE0008051004WKN:805100
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie

    Die Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 14,66 auf Tradegate (14. August 2026, 08:41 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie um 0,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,32 %.

    Die Marktkapitalisierung von Wuestenrot & Wuerttembergische bezifferte sich zuletzt auf 1,37 Mrd..

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