Finanzkonzern W&W steigert Gewinn - Jahresziel bestätigt

Hallo Jan,





zum Thema Wertverlust hat sich seitens der W&W niemand geäussert trotz aller Fragen auf den vielen HVen. Da wurde immer konsequent bockig geschwiegen und auf die Auskömmlichkeit der Dividende verwiesen. Es hat auch niemand eine Antwort auf die Frage gegeben wo denn die vielen Milliarden Euro Gewinne der letzten 10 oder 15 Jahre geblieben sind und wo denn der NAV von über 50 E je Aktie zu finden ist. Tiefes Schweigen.





Aber man muss ja auch festellen, dass sich niemand von den grossen Kapitalsammelstellen und von den Aktionärsschützern intensiver um diese Fragen kümmert oder gekümmert hat. Da gab es immer nur Bla Bla. Und die Aktionäre scheinen ja auch zufrieden zu sein, denn sowohl AR als auch die Vorstände wurden immer hoch entlastet. Und wenn dem so ist, dann kann eine solche Vewaltung natrlich machen was sie wollen, zumal sie ja auch noch von den Siftungen freigehalten werden.





Ich habe auch einmal geglaubt, dass irgendwann der Knoten platzen müsste, tut er aber nicht. Und wenn in 2025 die Schäden in BW so stark zurückgegangen sind, dann wundert es mich schon, dass man trotz kräftiger Prämienerhöhungen nur ein mittelmässiges Ergebnis erwirtschaften konnte.





Gesamturteil nach meiner Meinung: unfähig.





gruss parade