Jobabbau in der Autoindustrie verschärft sich
- Autoindustrie verliert binnen Jahresfrist 42.300 Jobs
- Beschäftigung sinkt auf den Tiefstand seit 2005
- Karosseriebauer schaffen 10 Prozent mehr Jobs
WIESBADEN (dpa-AFX) - In der deutschen Autoindustrie schwinden die Arbeitsplätze derzeit schneller als in jeder anderen Industriebranche. Zum Ende des ersten Halbjahres 2026 waren in der deutschen Leitbranche noch 691.500 Menschen beschäftigt und damit so wenig wie noch nie seit 2005, wie das Statistische Bundesamt berichtet.
Das entspricht einem Rückgang um 42.300 Beschäftigte oder 5,8 Prozent innerhalb eines Jahres. Auch in anderen Industriezweigen gingen Arbeitsplätze verloren, aber in einem geringeren Tempo. Im gesamten Verarbeitenden Gewerbe ging die Zahl der Beschäftigten um 2,7 Prozent auf 5,29 Millionen zurück.
Karosseriebauer haben gut zu tun
Die Automobilbranche bleibt hinter dem Maschinenbau (905.900 Beschäftigte) der zweitgrößte Industriezweig Deutschlands. Besonders stark fiel der Stellenabbau mit 7,6 Prozent bei den Zulieferern von Teilen und Zubehör für Kraftwagen aus. Bei den Herstellern selbst gingen 6,1 Prozent der Jobs verloren. In der kleineren Zulieferbranche zur Herstellung von Karosserien, Aufbauten und Anhängern stieg die Zahl der Beschäftigten um 10,0 Prozent auf 42.800.
Der Beschäftigungsabbau in der Branche hat sich bereits seit längerem abgezeichnet. Der Verband der Automobilindustrie warnte im Mai vor einem Verlust von bis zu 225.000 Arbeitsplätzen bis 2035. Zuletzt hatten zudem mehrere Hersteller und Zulieferer Sparprogramme und Stellenstreichungen angekündigt./ceb/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 59,26 auf Tradegate (14. August 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -3,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,75 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 15,14 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 108,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 121,00EUR was eine Bandbreite von +9,02 %/+64,90 % bedeutet.
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Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003
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Ich habe bereits viermal gekauft und werde alle 2 Euro Kursrückgang nachlegen. Irgendwann dreht die wieder...
Aber BMW war in den letzten Jahren schon immer ein guter Dividenden Auszahler.
Es läuft eigentlich nicht schlecht für BMW, zur Zeit.
Wundere mich über diesen aktuell niedrigen Aktienkurs.🙄😳🤔
So kauften Ende Mai die Vorstände massiv Aktien. Folgende Transaktionen wurden gemeldet:
Vorstand Dr. Milan Nedeljković kaufte Aktien zu je 76,20 Euro für insgesamt 397.184 Euro.
Vorstand Walter Mertl erwarb Aktien zu je 76,20 Euro für insgesamt 317.138 Euro.
Vorstand Jochen Goller kaufte Aktien zu je 76,20 Euro für insgesamt 340.443 Euro.
Vorstand Dr. Nicolai Martin erwarb Aktien zu je 76,20 Euro für insgesamt 198.554 Euro.
Vorstand Dr. Joachim Post kaufte Aktien zu je 76,20 Euro für insgesamt 369.994 Euro.
Vorstand Ilka Horstmeier erwarb Aktien zu je 76,20 Euro für insgesamt 397.184 Euro
BMW: Aktienrückkaufprogramm
Rückkauf von bis zu 1,65 Milliarden Euro · Programm läuft bis April 2027 ·