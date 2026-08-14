JPMORGAN stuft AIXTRON auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Rückmeldungen von Kunden aus den Sparten Optical und Power hält Craig McDowell insgesamt für günstig für die Absatzmarkttrends des Zulieferers für die Halbleiterindustrie, wie er am Donnerstag schrieb./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 19:40 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 42,06EUR auf Tradegate (14. August 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Craig A McDowell

Analysiertes Unternehmen: AIXTRON

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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