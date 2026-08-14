Chartupdate
Lake Victoria Gold bricht dreimonatigen Abwärtstrend
Lake Victoria Gold bricht den dreimonatigen Abwärtstrend: Steigende Umsätze, Kaufsignale und intakte gleitende Durchschnitte rücken den nächsten Angriff auf 0,35 CAD in den Fokus.
Dem Aktienkurs des kanadischen – in Tansania tätigen – Goldexplorers Lake Victoria Gold (TSXV LVG / WKN A3E4WC) gelang es im Mai, wie schon im April, die Marke von 0,35 kanadischen Dollar zu überwinden. Allerdings konnte dieser Hochpunkt erenut nicht gehalten werden und es ging unterhalb der roten Trendlinie abwärts, wobei etwas mehr als 25% des Kurswertes verloren gingen.
Seit Anfang August läuft nun der dritte Anlauf, die 0,35 CAD nachhaltig hinter sich zu lassen. Nachdem die runde Marke von 0,25 CAD und die 200 Tagelinie den Kursrückgang gestoppt hatten gelang es in kurzer Zeit unter deutlich anziehenden Umsätzen die Abwärtstrendlinie und auch schon wieder die 100 Tagelinie zu überwinden. Die steile grüne Trendlinie ist bislang weiter intakt.
Während die 200 Tagelinie im gesamten Zeitraum stetig ansteigt, zeigt die 100er einen leichten Rückgang zwischen Mitte Juni und Ende Juli - hier beginnt nun bereits wieder eine (derzeit noch gering ausgeprägte) Aufwärtsbewegung. Daß die 100er stets klar oberhalb der 200er verläuft ist als ungebrochene mittel- bis langfristige Aufwärtstendenz zu interpretieren.
Die dargestellten Indikatoren zeigen allesamt Kaufsignale. Die rote Linie wird beim MACD von der blauen Linie überkreuzt, beim DMI von der grünen Linie - hier verweist die ansteigende blaue Linie zusätzlich auf eine zunehmende Stärke des aktuellen Trends.
Auch der Trendbestätiger ist nach dem Schritt über die neutrale 100 wieder im positiven Terrain und präsentiert sich mit weiter zunehmender Tendenz - das Hoch vom April wurde bislang nicht erreicht.
Quelle: Comdirect
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