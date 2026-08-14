Unglaubliches Wachstum prognostiziert!

Das Wachstumsprofil von Infineon hat sich deutlich gewandelt. Infineon ist inzwischen nicht mehr nur eine Investition in die Erholung des Automobil- und Industriegeschäfts, sondern zunehmend auch in KI-Rechenzentren und deren Stromversorgung. Die Münchner liefern zwar keine KI-Beschleuniger wie Nvidia, doch sie stellen die Leistungshalbleiter bereit, die erforderlich sind, um die enorme elektrische Leistung von GPUs und Servern effizient zu erzeugen und umzuwandeln. Für 2026 erwartet Infineon inzwischen etwa 1,5 Milliarden Euro und für 2027 rund 2,5 Milliarden Euro Umsatz. Bis zum Ende des Jahrzehnts sieht das Unternehmen für diesen Bereich einen adressierbaren Markt von 8 bis 12 Milliarden Euro, auch wenn dies aus heutiger Sicht als optimistisch gilt.

Der Aktienkurs von Infineon verharrte im Zeitraum vom 3. Februar 2023 bis zum 6. Januar 2026 innerhalb einer Seitwärtsrange, die im Wesentlichen durch die Unterstützung bei 28,455 Euro und den Widerstand bei 38,520 Euro begrenzt ist. Ein deutlicher Kursrückgang Anfang April 2025 wurde durch die Zollpolitik der US-Administration ausgelöst. In den folgenden Handelstagen fiel der Infineon-Kurs unter die Unterstützung von 28,455 Euro und erreichte am 7. April 2025 ein partielles Tief bei 23,170 Euro. Am 9. April 2026 wurde die obere Begrenzung der Seitwärtsrange nachhaltig überwunden und in den folgenden 21 Wochen bei 88,460 Euro ein 25-Jahres-Hoch markiert. Das zweite Top übertraf mit dem Wert bei 88,830 Euro noch einmal knapp das alte Jahreshoch. Danach hat der Kurs innerhalb weniger Wochen rund 40 Prozent an Wert verloren. Technisch konnte sich das Papier im Zuge des Kurseinbruchs jedoch oberhalb der 200-Tage-Linie bei 54,060 Euro halten und sogar Terrain auf 62,930 Euro hinzugewinnen. Bei einem endogenen Kursverlust sollte sich diese Marke als wertvolle Unterstützung herausstellen. Wird sie dennoch durchbrochen, könnte der Abverkauf bei der Unterstützung am Level von 48,230 Euro wieder auf vermehrte Nachfrage treffen. Fundamental betrachtet geht der Konsens davon aus, dass die Bilanzgewinne bis zum Geschäftsjahr 2027/28 um rund 144 Prozent ansteigen sollten. Ob dieses Gewinnplus tatsächlich erreicht wird, erscheint aus heutiger Sicht jedoch fraglich.

Infineon Technologies AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Aktie der Infineon Technologies AG bis auf 75,25 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN JE8386) überproportional mit einem Omega von 2,97 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 64 % und dem Ziel bei 75,25 Euro (1,88 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 14.09.2026 eine Rendite von rund 58 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 54,06 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 41 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,41 zu 1, wenn bei 54,06 Euro (0,70 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: JE8386 Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 1,10 – 1,11 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 70,00 Euro Basiswert: Infineon Technologies AG akt. Kurs Basiswert: 62,81 Euro Laufzeit: 18.06.2027 Kursziel: 1,88 Euro Omega: 2,97 Kurschance: + 58 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle J.P. Morgan

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