Hochtief Aktie unter starkem Abgabedruck - 14.08.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Hochtief Aktie. Mit einer Performance von -1,52 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Hochtief Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,13 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,52 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Hochtief ist ein internationaler Bau- und Infrastrukturdienstleister mit Fokus auf Verkehrs-, Energie- und Sozialinfrastruktur sowie PPP-/Konzessionsprojekte. Kernleistungen: Planung, Bau, Betrieb großer Infrastruktur, v.a. über Turner (USA) und CIMIC (Australien). Starke Marktstellung in USA/Australien. Wichtige Wettbewerber: Vinci, ACS, Strabag, Skanska. USP: hohe Großprojekt- und PPP-Expertise, globale Präsenz, starke US-Position.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Hochtief insgesamt ein Minus von -13,66 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,76 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,11 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Hochtief eine positive Entwicklung von +31,97 % erlebt.

Hochtief Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,76 % 1 Monat -1,11 % 3 Monate -13,66 % 1 Jahr +105,08 %

Informationen zur Hochtief Aktie

Stand: 14.08.2026, 09:06 Uhr

Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,52 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Bouygues, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,38 %. Skanska (B) notiert im Plus, mit +0,04 %. Vinci notiert im Minus, mit -1,26 %.

Hochtief Aktie jetzt kaufen?

Ob die Hochtief Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hochtief Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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