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    SANHA: Starkes Halbjahr 2026 und erster CSRD-Nachhaltigkeitsbericht

    SANHA setzt 2026 ein starkes Wachstumssignal: Umsatzplus, internationale Expansion, industrielle Verstärkung durch BTE und erste Schritte in der Nachhaltigkeitsberichterstattung.

    SANHA: Starkes Halbjahr 2026 und erster CSRD-Nachhaltigkeitsbericht
    • SANHA steigerte den Umsatz im ersten Halbjahr 2026 inklusive der erstmals konsolidierten BTE um 29,8 % auf 79,8 Mio. Euro; das Kerngeschäft wuchs organisch um 12,5 % auf 69,2 Mio. Euro.
    • Das Wachstum wurde vor allem vom starken Auslandsgeschäft sowie vom Industrie- und OEM-Geschäft getragen; der Auslandsumsatzanteil lag bei 74 %.
    • Durch die Übernahme der BTE Biegetechnik Engineering GmbH zum 30. April 2026 baute SANHA seine industrielle Kompetenz im Bereich mechanischer Rohrverarbeitung aus; die Integration verläuft reibungslos.
    • Der bereinigte Rohertrag stieg auf 45,4 Mio. Euro, das EBITDA auf 11,0 Mio. Euro und das EBIT auf 7,4 Mio. Euro; zugleich sanken die Margen auf 13,7 % beziehungsweise 9,3 %.
    • Für 2026 erwartet SANHA ein einstelliges Umsatzwachstum im Kerngeschäft, inklusive BTE ein deutlich höheres Wachstum, sowie leicht steigende EBITDA- und EBIT-Werte.
    • SANHA veröffentlichte erstmals freiwillig einen Nachhaltigkeitsbericht gemäß CSRD/ESRS für 2025 und schafft damit frühzeitig Strukturen für künftige gesetzliche Berichtspflichten.


    Sanha GmbH Unternehmensanleihe 8,75 % bis 12/29

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