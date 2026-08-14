TKMS Aktie gewinnt an Wert - 14.08.2026

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von TKMS über einen Zuwachs von +38,65 % freuen.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von TKMS. Mit einer Performance von +3,30 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,18 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TKMS Aktie. Nach einem Plus von +7,18 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 106,40€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die TKMS Aktie damit um +13,87 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +28,89 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei TKMS auf +54,40 %.

TKMS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,87 % 1 Monat +28,89 % 3 Monate +38,65 % 1 Jahr +7,13 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 14.08.2026, 09:06 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile TKMS-Aktie: Nach dem Rückgang von knapp 100 auf unter 80 Euro und der Erholung um etwa 9 % werden charttechnisch erneut Kurse unter 90 beziehungsweise um 85 Euro erwartet. Andere rechnen wegen möglicher Aufträge aus Kanada, Indien und weiteren Ländern mit steigenden Kursen bis in den dreistelligen Bereich. Bernstein hob das Kursziel von 76 auf 125 Euro an und stufte die Aktie auf Outperform hoch.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TKMS eingestellt.

Informationen zur TKMS Aktie

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,66 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Die Börsen werden aktuell von drei Megatrends dominiert: technologische Innovation, grüne Transformation und geopolitische Sicherheit. Genau in diesen Marktgegebenheiten agieren drei spannende Industrie- und Tech-Werte, die vor entscheidenden …

So schlagen sich die Wettbewerber von TKMS

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,00 %. Leonardo notiert im Plus, mit +1,17 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,18 %. Huntington Ingalls Industries legt um +0,53 % zu

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Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.