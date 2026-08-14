NORMA Group Aktie - Kurs legt am 14.08.2026 stark zu

Mit einer Performance von +7,81 % konnte die NORMA Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,42 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der NORMA Group Aktie. Nach einem Plus von +0,42 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 20,700€, mit einem Plus von +7,81 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

NORMA Group ist ein Spezialist für Verbindungstechnik (Schlauchschellen, Rohrverbinder, Fluid- und Luftmanagementsysteme) für Auto-, Industrie- und Wassermanagementkunden. Global tätig mit starker Position im Nischenmarkt für Engineering-Lösungen. Wichtige Wettbewerber: Tristone, Trelleborg, Gates, Oetiker. USP: breites Portfolio, hohe Engineering-Tiefe, kundenspezifische Systemlösungen und globale Präsenz.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der NORMA Group Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +23,24 %.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +11,58 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,13 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +44,83 % gewonnen.

NORMA Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,58 % 1 Monat +14,13 % 3 Monate +23,24 % 1 Jahr +21,81 %

Informationen zur NORMA Group Aktie

Stand: 14.08.2026, 09:07 Uhr

Es gibt 32 Mio. NORMA Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 653,18 Mio. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von NORMA Group

Eaton, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,71 %.

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Ob die NORMA Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NORMA Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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