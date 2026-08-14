Grammer: Ergebnisse für das 1. Halbjahr 2026 veröffentlicht
GRAMMER startet 2026 mit Rückenwind: Umsatz und Ergebnis legen zu, das zweite Quartal überzeugt besonders – und der Konzern bestätigt seinen ambitionierten Jahresausblick.
Foto: vadimborkin - 258917169
- Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 um 0,8 % auf 961,4 Mio. EUR; währungsbereinigt lag das Wachstum bei 2,7 %.
- Das zweite Quartal entwickelte sich besonders stark: Der Umsatz erreichte 499,4 Mio. EUR und lag damit über dem ersten Quartal 2026 sowie dem Vorjahresquartal.
- Das operative EBIT erhöhte sich um 17,1 % auf 41,7 Mio. EUR, die operative EBIT-Marge verbesserte sich von 3,7 % auf 4,3 %. Das EBIT verdoppelte sich nahezu auf 48,6 Mio. EUR.
- Der Bereich Commercial Vehicles wuchs um 5,2 % auf 358,9 Mio. EUR, während Automotive um 1,6 % auf 602,5 Mio. EUR zurückging.
- Regional verzeichnete APAC ein starkes Umsatzwachstum von 7,6 %, EMEA blieb stabil; AMERICAS lag wegen schwächerer Nachfrage und Währungseffekten 7,7 % unter dem Vorjahr.
- Die langfristige Finanzierung wurde durch Bankkreditlinien über rund 762 Mio. EUR mit dreijähriger Laufzeit gesichert; zugleich bestätigte GRAMMER den Jahresausblick 2026 mit rund 1,9 Mrd. EUR Umsatz und etwa 80 Mio. EUR operativem EBIT.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Grammer ist am 14.08.2026.
Der Kurs von Grammer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 10,550EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,94 % im
Minus.
3 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 10,700EUR das entspricht einem Plus von +1,42 % seit der Veröffentlichung.
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