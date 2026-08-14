Deutlicher Kurssprung bei der TeamViewer Aktie - 14.08.2026

Die TeamViewer Aktie kann am heutigen Handelstag um +4,74 % auf 6,8500€ zulegen. Das sind +0,3100 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,99 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TeamViewer Aktie. Nach einem Plus von +2,99 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 6,8500€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von TeamViewer einen Gewinn von +23,46 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die TeamViewer Aktie damit um +1,71 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,27 %. Im Jahr 2026 gab es für TeamViewer bisher ein Plus von +8,75 %.

TeamViewer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,71 % 1 Monat +14,27 % 3 Monate +23,46 % 1 Jahr -27,58 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 14.08.2026, 09:07 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung zwischen einem möglichen Rückfall unter 6 Euro und einer Erholung Richtung 10 Euro. Ein Anstieg bei hohem Volumen mit anschließender Konsolidierung gilt technisch als positiv; Goldmans ausgeweitete Instrumente nähren Short-Spekulationen. Fundamental umstritten sind Q3-Aussichten, der SMB-Rückgang sowie Enterprise- und DEX-Wachstum. Optimisten sehen Unterbewertung und 2027 höhere Gewinne, Skeptiker fordern erst belegbares Wachstum. Die Indexeinstufung hängt vom Schlusskurs am 28. August ab.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TeamViewer eingestellt.

Informationen zur TeamViewer Aktie

Es gibt 164 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,08 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Microsoft und Co.

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,30 %.

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Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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