DroneShield - Aktie zeigt Schwäche - 14.08.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die DroneShield Aktie. Mit einer Performance von -2,46 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der DroneShield Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,54 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,46 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei DroneShield abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -39,00 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die DroneShield Aktie damit um -10,42 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,71 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von DroneShield -36,48 % verloren.

DroneShield Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,42 % 1 Monat -14,71 % 3 Monate -39,00 % 1 Jahr -49,56 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 14.08.2026, 09:07 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang unter 2 AUD und die Frage nach weiteren Unterstützungen. Als Belastungsfaktoren gelten hohe Leerverkäufe von rund 15 %, ASIC-Risiken, fehlende Pipeline-News sowie enttäuschte Wachstumserwartungen: Die Guidance von 250–270 Mio. liegt unter früheren Marktschätzungen. Positiv gesehen werden 125,8 Mio. Umsatz im H1, 206 Mio. bereits gesicherte Erlöse, die Produktpipeline und weiteres Wachstum. Die Bewertung bleibt trotz Kursverlusten umstritten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 924 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,11 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Im Westen nichts Neues! Ob Krieg, Pleiten oder neue Zölle, die Party geht weiter! Der durch erhöhte Rüstungsausgaben boomende Drohnensektor steht im starken Kontrast zur schwelenden EU-Energiekrise, die Brüssel vor große Herausforderungen stellt. …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,47 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +0,08 %. Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,30 %. RTX Corporation Reg Shs verliert -0,34 %

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Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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