ANALYSE-FLASH
UBS senkt Ziel für Hellofresh auf 3,60 Euro - 'Neutral'
- UBS senkt Hellofresh-Kursziel auf 3,60 Euro
- Einstufung bleibt trotz ambitionierter Ziele neutral
- Erfolg der Back-to-School-Aktion ist entscheidend
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hellofresh von 4,70 auf 3,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Ziele des Kochboxen- und Fertigmenüanbieters erschienen zunehmend ambitioniert, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstag im Nachgang des Quartalsberichts. Wichtig sei der Erfolg der Back-to-School-Aktion mit saisonalen Kampagnen und Sonderangeboten zum Ende der Sommerferien und zum Schulstart./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 21:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,30 % und einem Kurs von 3,138 auf Tradegate (14. August 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um -8,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,41 %.
Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 538,62 Mio..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,7143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -3,26 %/+190,23 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 3,60 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu HelloFresh - A16140 - DE000A161408
Das denkt die wallstreetONLINE Community über HelloFresh. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber HelloFresh eingestellt.
Ganz so wild, wie du es beschreibst, sieht die KI diesen Umstand nicht ...
Was steckt hinter der „8×“-Aussage?
✅ Was tatsächlich geplant ist
- HelloFresh hat 2026 in Verden (Deutschland) die erste eigene europäische Produktionsstätte für Factor (Ready‑to‑Eat) in Betrieb genommen.
- Laut Unternehmensangaben erhöht dieses Werk die operative Produktionskapazität für Factor in Europa um etwa das Achtfache.
- Das Werk beliefert aktuell Deutschland, Dänemark, Schweden, Belgien und die Niederlande – perspektivisch weitere Märkte. https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/hellofresh-se-stock-de000a161408-factor-ready-to-eat-production/69294358, https://assets.ctfassets.net/irplh84t0tdt/3AsOlDE28xANhRkzHtCpch/d71ee009340fd2e6a35ddc506e5275e2/HelloFresh_SE_Press_release_Factor_EU_Launch_Verden.pdf
👉 Die 8×‑Kapazität gilt nur im Vergleich zur bisherigen, sehr kleinen europäischen Factor‑Produktion, die zuvor überwiegend extern bzw. fragmentiert lief.
Beides! Und zusätzlich das Thema (Galgen)Humor, Selbstironie und "Spaß" etc.
Warum bist Du noch hier? Hoffst Du auf eine Wende oder nur Schaulustig?