UBS senkt Ziel für Hellofresh auf 3,60 Euro - 'Neutral'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,30 % und einem Kurs von 3,138 auf Tradegate (14. August 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um -8,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,41 %.

Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 538,62 Mio..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,7143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -3,26 %/+190,23 % bedeutet.