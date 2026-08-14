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    CXMT steigt zu Chinas wertvollstem Börsenkonzern auf

    Für Sie zusammengefasst
    • CXMT überholt Tencent als wertvollstes Chinas
    • KI-Boom und Chipmangel treiben CXMTs Bewertung
    • Peking fördert mit CXMT die heimische Chipbranche
    CXMT steigt zu Chinas wertvollstem Börsenkonzern auf
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PEKING (dpa-AFX) - Ein erst seit wenigen Wochen an der Börse gehandelter Chiphersteller ist zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen Chinas aufgestiegen. Changxin Technology (CXMT) löste den Internetkonzern Tencent an der Spitze ab.

    Am Donnerstag kam CXMT auf einen Börsenwert von umgerechnet rund 455 Milliarden Euro. Tencent war nach Kursverlusten noch etwa 442 Milliarden Euro wert. Am Freitag baute der Chiphersteller seinen Vorsprung zunächst aus.

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    Tencent bleibt beim Umsatz deutlich größer

    Beim Umsatz ist Tencent weiterhin wesentlich größer. Der vor allem für seine Messenger- und Bezahl-App WeChat sowie für Computerspiele bekannte Internetkonzern nahm im ersten Halbjahr 401 Milliarden Yuan ein, umgerechnet rund 52 Milliarden Euro. CXMT hatte für denselben Zeitraum 110 bis 120 Milliarden Yuan prognostiziert und damit weniger als ein Drittel des Tencent-Umsatzes.

    Die hohe Bewertung hängt vor allem mit den Erwartungen an den Boom bei Künstlicher Intelligenz zusammen. Für den Bau von KI-Servern und Rechenzentren werden große Mengen an Speicherchips benötigt. Zugleich ist das Angebot knapp. Seit der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres sind die Preise für sogenannte DRAM-Chips deshalb stark gestiegen.

    Speicherchipmangel treibt das Geschäft

    CXMT ist Chinas größter Hersteller solcher Chips. Nach eigenen Angaben liegt der Konzern bei der Produktionskapazität weltweit auf Rang vier. Der Abstand zu den Marktführern Samsung , SK Hynix und Micron ist jedoch weiterhin groß.

    Der Mangel und die höheren Preise lassen das Geschäft derzeit rasant wachsen. Zum Sprung vorbei an Tencent trug aber auch die Schwäche des bisherigen Spitzenreiters bei. Tencent investiert kräftig in Rechenzentren und KI. Zuletzt belastete jedoch die Sorge vor zu hohen Ausgaben den Aktienkurs.

    Peking setzt auf heimische Chips

    Der Aufstieg von CXMT passt zu Pekings Ziel, China bei Halbleitern unabhängiger vom Ausland zu machen. Die USA beschränken seit Jahren die Lieferung moderner Chips und Fertigungsanlagen nach China. Zu den großen CXMT-Aktionären gehören staatliche chinesische Fonds und regionale Beteiligungsgesellschaften./jpt/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 831,7 auf Tradegate (14. August 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +7,53 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,95 %.

    Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 939,66 Mrd..

    Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.345,00USD. Von den letzten 7 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 900,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.625,00USD was eine Bandbreite von +8,15 %/+95,27 % bedeutet.





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