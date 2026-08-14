electrovac: Rekordzahlen 2025/26 – Wachstum dank Kapazitätsausbau
Rekorde, Wachstum, Expansion: 2025/2026 markiert für den Konzern einen Meilenstein mit starken Kennzahlen, solider Finanzbasis und ambitionierten Zielen für die kommenden Jahre.
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- **Rekordjahr 2025/2026:** Der Umsatz stieg um 20,2 % auf 118,0 Mio. Euro, das EBIT um 54,0 % auf 14,0 Mio. Euro; die EBIT-Marge verbesserte sich auf 11,9 %.
- **Jahresüberschuss und Cashflow erhöht:** Der Konzernjahresüberschuss wuchs auf 9,6 Mio. Euro, der operative Cashflow auf 10,2 Mio. Euro.
- **Stärkster Wachstumstreiber Personal Safety:** Der Umsatz dieses Bereichs legte dank der neuen, schnell voll ausgelasteten Produktionslinie in Thailand um 35,7 % auf 57,1 Mio. Euro zu.
- **Finanzielle Basis gestärkt:** Das Eigenkapital erhöhte sich auf 51,7 Mio. Euro, die Eigenkapitalquote auf 55,1 %; zusätzlich brachte der Börsengang rund 30 Mio. Euro Bruttoemissionserlös ein.
- **Ausblick 2026/2027:** Erwartet werden 120–130 Mio. Euro Umsatz und 11–12 Mio. Euro EBIT; bereinigt um IPO-Kosten soll das EBIT 13–14 Mio. Euro erreichen.
- **Weitere Expansion und Dividendenpläne:** Thailand soll von zwei auf vier Produktionslinien ausgebaut werden; zudem sind Standorte in China und den USA geplant. Mittelfristig werden 150 Mio. Euro Umsatz bei über 12 % EBIT-Marge angestrebt, ab 2026/2027 soll grundsätzlich 20 % des Konzernjahresüberschusses ausgeschüttet werden.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025/2026, bei electrovac ist am 14.08.2026.
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