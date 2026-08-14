Insolvenzen bei Firmen sinken erstmals seit Februar

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland ist erstmals seit Februar geschrumpft. Im Mai registrierten die Amtsgerichte 1.995 beantragte Unternehmensinsolvenzen und damit 2,0 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im längeren Zeitraum von Januar bis Mai stiegen die Unternehmensinsolvenzen jedoch um knapp fünf Prozent auf 10.546.

Die Forderungen der Gläubiger bezifferten die Amtsgerichte von Januar bis Mai auf rund 15,4 Milliarden Euro - deutlich weniger als im Vorjahreszeitraum (25,7 Mrd. Euro). Grund für den Rückgang ist, dass damals mehr große Unternehmen insolvent gingen. Bei den Daten ist zu berücksichtigen, dass die Anträge erst nach der ersten Entscheidung des Insolvenzgerichts in die Statistik einfließen. Der tatsächliche Zeitpunkt des Insolvenzantrags liegt in vielen Fällen fast drei Monate davor.