ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Henkel auf 'Hold' - Ziel 74 Euro
- Jefferies belässt Henkel auf Hold mit 74 Euro Ziel
- Klebstoffe legen zu, Waschmittel wachsen wieder
- Unveränderte Ziele zeigen anhaltende Unsicherheiten
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Hold" belassen. Der Bereich Klebstoffe habe unerwartet deutlich zugelegt und das Segment Bereich Waschmittel sei wieder auf den Wachstumskurs zurückgekehrt, schrieb David Hayes am Donnerstag in seiner Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Dies seien ermutigende Anzeichen, doch die unveränderten Ziele für Marge und Gewinn je Aktie signalisierten, dass die Preisentwicklung im Consumer-Bereich in der zweiten Jahreshälfte uneinheitlich ausfallen werde, und unterstrichen die anhaltenden Unsicherheiten./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 12:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 77,32 auf Tradegate (14. August 2026, 09:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um -2,34 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,27 %.
Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 13,79 Mrd..
Henkel VZ zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 85,00EUR was eine Bandbreite von -16,04 %/+9,79 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 74 Euro
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Hj-Bericht
Glaube ich nicht dran. Spielt aber keine Rolle. Ich bin in Henkel drin, weil etwas auf dem Aktienmarkt liegt, was mich vorsichtig macht. Viel zu hohe Bewertungen in den KI Werten, teils auch bei den Cryptowährungen und Gold. Auch andere Werte wie Wachstumswerte, wie Nemetschek sind hoch bewertet. So denken offenbar auch andere Anleger. Lieber einen Gang rückschalten, wie bei Henkel, die bei Rücksetzern oft nach oben gehen.
Henkel steigert Ergebnis - Umsatzprognose angehoben