Jefferies belässt Henkel auf 'Hold' - Ziel 74 Euro

Hj-Bericht





Was mich in den Henkel Finanzberichten seit Jahren stört, das sind die "bereinigten" Zahlen und die Importanz, die man diesen Zahlen gibt.

Henkel ist zwar im Reinigungs-Business aktiv, aber Finanz- und Bilanz-Zahlen zu bereinigen, das sollte Herr Knobel doch besser lassen.





Bei den bereinigten Zahlen ist das Geld doch weg, selten nur steht die Differenz als positiver Wert in der Finanzanalyse.

Und wenn das Geld weg ist, hat der Aktionär nichts davon, nur die Vorstände, deren Boni oft daran orientiert werden, nicht aber am

Rückgang des Gewinns oder Eigenkapitals.





Als Aktionär bin ich nur an den realen Zahlen, also ohne "Bereinigung", interessiert. Denn das ist das was verdient wurde, also am EAT, den "earnings after tax".

Und das EAT sollte man nicht nur im Konzernabschluss betrachten, sondern auch im Firmenabschluss. Denn nur der Wert dort ist Dividenden fähig.









Halbjahresüberschuss – auf Aktionäre der Henkel AG & Co. KGaA entfallend (Vorjahr 1.110) 988 -11,0% Das sind 11% weniger !