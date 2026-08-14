BERENBERG stuft INIT INNOVATION IN TRAFFIC SYSTEMS auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Init Innovation mit einem Kursziel von 67,50 Euro auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Digitalisierungsspezialisten für Busse und Bahnen habe sich im zweiten Quartal im Vergleich zum ersten Jahresviertel beschleunigt, schrieb Robert-Jan van der Horst am Freitag. Das operative Ergebnis (Ebit) habe jedoch seine Prognose verfehlt./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 05:24 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die init innovation in traffic systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 46,30EUR auf Tradegate (14. August 2026, 08:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Robert-Jan van der Horst

Analysiertes Unternehmen: INIT INNOVATION IN TRAFFIC SYSTEMS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 67,50

Kursziel alt: 67,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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