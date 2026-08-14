BERENBERG stuft INIT INNOVATION IN TRAFFIC SYSTEMS auf 'Buy'
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Init Innovation mit einem Kursziel von 67,50 Euro auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Digitalisierungsspezialisten für Busse und Bahnen habe sich im zweiten Quartal im Vergleich zum ersten Jahresviertel beschleunigt, schrieb Robert-Jan van der Horst am Freitag. Das operative Ergebnis (Ebit) habe jedoch seine Prognose verfehlt./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 05:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 05:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die init innovation in traffic systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 46,30EUR auf Tradegate (14. August 2026, 08:21 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Robert-Jan van der Horst
Analysiertes Unternehmen: INIT INNOVATION IN TRAFFIC SYSTEMS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 67,50
Kursziel alt: 67,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Robert-Jan van der Horst
Analysiertes Unternehmen: INIT INNOVATION IN TRAFFIC SYSTEMS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 67,50
Kursziel alt: 67,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte