WARBURG RESEARCH stuft SFC Energy auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SFC Energy nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Der Brennstoffzellenspezialist habe in puncto Profitabilität positiv überrascht, betonte Malte Schaumann in seiner ersten Einschätzung am Freitag. Insgesamt untermauerten die starken Resultate und die etwas zuversichtlichere Prognose für 2026 die Erwartungen hinsichtlich einer hohen Rentabilität im laufenden Geschäftsjahr./rob/la/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,42 % und einem Kurs von 20,90EUR auf Tradegate (14. August 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Malte Schaumann

Analysiertes Unternehmen: SFC Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 29

Kursziel alt: 29

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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