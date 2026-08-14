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    Besonders beachtet!

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    Energiekontor Aktie verliert deutlich an Wert - 14.08.2026

    Am 14.08.2026 ist die Energiekontor Aktie, bisher, um -9,02 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Energiekontor Aktie.

    Besonders beachtet! - Energiekontor Aktie verliert deutlich an Wert - 14.08.2026
    Foto: Energiekontor AG

    Energiekontor ist ein Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks, inkl. Planung, Finanzierung, Bau, Verkauf und Eigenbetrieb. Fokus auf Deutschland, UK, Portugal, USA. Marktstellung: mittelgroßer, etablierter Pure Player für Erneuerbare. Wichtige Wettbewerber: PNE, Encavis, ABO Wind. USP: hohe Projektpipeline, Kombination aus Entwicklung und eigenem Bestand, langjährige Genehmigungsexpertise.

    Wie hat sich die Energiekontor-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Am heutigen Handelstag musste die Energiekontor Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -9,02 % im Minus. Der Kursrückgang der Energiekontor Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -14,79 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -9,02 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Energiekontor mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -39,46 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Energiekontor Aktie damit um -22,32 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,27 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Energiekontor -25,10 % verloren.

    Energiekontor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -22,32 %
    1 Monat -24,27 %
    3 Monate -39,46 %
    1 Jahr -42,23 %
    Stand: 14.08.2026, 09:20 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Energiekontor Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang nach einer überraschenden Gewinnwarnung: Verzögerungen und Klagen rund um britische Netzanschlüsse drücken die erwarteten Einnahmen und das EBITDA 2026 massiv. Diskutiert werden mangelnde Risikokommunikation, Vertrauensverlust und weitere mögliche negative Nachrichten. Einige sehen bei etwa 23 Euro eine charttechnische Unterstützung und verweisen auf den Wert der Bestandsanlagen, während Finanzierung, Projekt- und Absatzrisiken weiter belasten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Energiekontor eingestellt.

    Zur Energiekontor Diskussion

    Informationen zur Energiekontor Aktie

    Es gibt 14 Mio. Energiekontor Aktien. Damit ist das Unternehmen 383,50 Mio. € wert.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt, RWE und Co.

    ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,88 %. RWE notiert im Minus, mit -0,68 %. E.ON notiert im Minus, mit -1,93 %.

    Energiekontor Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Energiekontor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Energiekontor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Energiekontor

    -9,18 %
    -22,32 %
    -24,27 %
    -39,46 %
    -42,23 %
    -65,01 %
    -51,43 %
    +104,61 %
    +177,55 %
    ISIN:DE0005313506WKN:531350
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