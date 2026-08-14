Nagarro steigert Umsatz: +2,0 % im Q2, +4,2 % im 1. Halbjahr
Nagarro legt solide Zahlen vor: moderates Umsatzplus, verbesserte Profitabilität, ein gemischtes Bild beim Cashflow und eine robuste Finanz- und Mitarbeiterbasis.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- **Umsatzwachstum:** Nagarro erzielte im 2. Quartal 2026 einen Umsatz von 252,4 Mio. € (+2,0 % währungsbereinigt) und im 1. Halbjahr 500,5 Mio. € (+4,2 % währungsbereinigt) gegenüber dem Vorjahr.
- **Bereinigtes EBITDA verbessert:** Das bereinigte EBITDA stieg im 2. Quartal auf 37,8 Mio. € (Marge: 15,0 %) und im 1. Halbjahr auf 69,1 Mio. € (Marge: 13,8 %).
- **Unbereinigte Ergebnisse im 2. Quartal belastet:** Das EBITDA sank auf 27,7 Mio. € und das EBIT auf 19,2 Mio. €, vor allem wegen höherer Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen.
- **Periodenergebnis gestiegen:** Der Periodengewinn erhöhte sich im 2. Quartal auf 10,6 Mio. € (+27,7 %) und im 1. Halbjahr auf 29,8 Mio. € (+52,0 %).
- **Cashflow uneinheitlich:** Der operative Cashflow stieg im 2. Quartal deutlich auf 29,8 Mio. €, lag im 1. Halbjahr jedoch wegen ausstehender Kundenzahlungen mit 29,5 Mio. € unter dem Vorjahreswert.
- **Finanzlage und Mitarbeiterzahl:** Die liquiden Mittel betrugen zum 30. Juni 2026 131,3 Mio. €, die Finanzverbindlichkeiten 310,5 Mio. €; Nagarro beschäftigte 18.711 Mitarbeitende und hatte 184 Kunden mit mehr als 1 Mio. € Jahresumsatz.
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