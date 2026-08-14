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    Besonders beachtet!

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    Nemetschek Aktie klettert deutlich - 14.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Nemetschek Aktie bisher um +5,93 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Nemetschek Aktie.

    Besonders beachtet! - Nemetschek Aktie klettert deutlich - 14.08.2026
    Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com

    Nemetschek ist ein führender Anbieter von Software für Bau, Architektur und Infrastruktur (AEC/BIM). Hauptprodukte: Allplan, Bluebeam, Graphisoft, Vectorworks – Lösungen für Planung, Kollaboration und Kostenkontrolle. Starke Marktstellung im BIM-Segment, global aktiv. Wichtige Konkurrenten: Autodesk, Bentley, Dassault. USP: fokussiertes AEC-Portfolio, offene BIM-Strategie, starke Markenvielfalt.

    Wie hat sich die Nemetschek-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +5,93 % konnte die Nemetschek Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Nemetschek Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,02 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 61,68, mit einem Plus von +5,93 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Nemetschek Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -0,98 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,55 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,44 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -37,39 % verloren.

    Während Nemetschek heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,47 %.

    Nemetschek Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,55 %
    1 Monat +4,44 %
    3 Monate -0,98 %
    1 Jahr -52,16 %
    Stand: 14.08.2026, 09:30 Uhr

    Informationen zur Nemetschek Aktie

    Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,18 Mrd.EUR € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Autodesk und Co.

    Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,54 %.

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    Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nemetschek

    +7,06 %
    +9,94 %
    +4,57 %
    -0,68 %
    -51,90 %
    -8,93 %
    -26,37 %
    +215,14 %
    +1.084,76 %
    ISIN:DE0006452907WKN:645290
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