Gewinne - Dax nähert sich wieder dem Rekord

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Scalping Ideen am 12. August 2026 — DAX (Germany 40)

Stand: Mittwoch, 07:30 Uhr MESZ · Kursbasis Xetra-Kassa

Hinweis an die Moderation und an alle Mitlesenden:

Die Analyse steht vollstaendig in der Grafik. Da URLs in einem Bild nicht

anklickbar sind, fuehre ich hier alle verwendeten Quellen nachvollziehbar

auf. Die im Bild genannten Zahlen stammen ausschliesslich aus den unten

verlinkten Seiten, die Pivot-Punkte sind meine eigene Berechnung daraus.

Alles Weitere ist als persoenliche Einschaetzung gekennzeichnet.

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DIE ZAHLEN AUS DER GRAFIK

Xetra-Handelstag Dienstag, 11.08.2026:

Eroeffnung 26.378,00

Tageshoch (neues ATH) 26.504,54

Tagestief 26.245,57

Xetra-Schluss 26.391,42 (+0,26 %)

Handelsspanne 258,97 Punkte

Schluss in der Spanne 56,3 %

Quelle:

https://www.finanzen.net/index/dax/historisch

Das Tageshoch bei 26.504,54 ist neues Allzeit- und Jahreshoch. Der

bisherige Hoechststand lag bei 26.445,18 Punkten vom 07.08.2026.

Der DAX stieg damit erstmals ueber die Marke von 26.500 Punkten.

Hinweis zur Datenlage: Einzelne Portale weisen abweichende Tageswerte

aus, weil sie den Handel von 08:00 bis 22:00 Uhr erfassen oder

Indikationen statt Xetra-Kurse verwenden. Die oben genannten Werte

beziehen sich auf die regulaere Xetra-Sitzung von 09:00 bis 17:30 Uhr.

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TAGES-PIVOTS — FORMELN UND ERGEBNISSE

Eigene Berechnung nach der Floor-Trader-Formel aus Hoch, Tief und

Schluss der regulaeren Xetra-Sitzung vom 11.08.2026.

Ausgangswerte:

Hoch H = 26.504,54

Tief T = 26.245,57

Schluss C = 26.391,42

Formeln und Ergebnisse:

P = (H + T + C) ÷ 3 = 26.381

R1 = 2 × P − T = 26.515

R2 = P + (H − T) = 26.639

R3 = H + 2 × (P − T) = 26.774

S1 = 2 × P − H = 26.256

S2 = P − (H − T) = 26.122

S3 = T − 2 × (H − P) = 25.998

Alle Werte auf ganze Punkte gerundet und mit den oben angegebenen

Ausgangsdaten nachrechenbar.

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JAHRES-PIVOTS — DIE UEBERGEORDNETE EBENE

Berechnet aus Hoch, Tief und Schluss des Handelsjahres 2025:

Hoch H = 24.888,0 · Tief T = 18.996,5 · Schluss C = 24.719,8

P = (H + T + C) ÷ 3 = 22.868,1

R1 = 2 × P − T = 26.739,7

R2 = P + (H − T) = 28.759,6

R3 = H + 2 × (P − T) = 32.631,2

S1 = 2 × P − H = 20.848,2

S2 = P − (H − T) = 16.976,6

S3 = T − 2 × (H − P) = 14.956,7

Der Jahres-R1 bei 26.739,7 liegt 348,3 Punkte ueber dem

Dienstagsschluss. Jahres-Pivots bleiben zwoelf Monate unveraendert.

Grafik und Berechnungen: eigene Darstellung.

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ZUR TAGESKERZE VOM DIENSTAG

Aus den Ausgangswerten ergibt sich rechnerisch:

Koerper (Schluss minus Eroeffnung) 13,42 Pkt = 5 % der Spanne

Oberer Docht (Hoch minus Schluss) 113,12 Pkt = 44 % der Spanne

Unterer Docht (Eroeffnung minus Tief) 132,43 Pkt = 51 % der Spanne

Ein Koerper von 5 Prozent bei langen Dochten auf beiden Seiten

entspricht der Definition eines Long-Legged Doji.

Zum Vergleich die oberen Dochte der Vortage:

Donnerstag 06.08. 60 %

Freitag 07.08. 57 %

Montag 10.08. 64 %

Dienstag 11.08. 44 %

Die Handelsspannen:

Donnerstag 148 · Freitag 222 · Montag 127 · Dienstag 259 Punkte

Dass ich den Doji als Zeichen von Unentschlossenheit werte und nicht

als Umkehrsignal, ist meine persoenliche Einschaetzung.

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TERMINE AM MITTWOCH, 12.08.2026 (Auswahl, alle Zeiten MESZ)

Konjunktur

08:00 Deutschland Verbraucherpreise 7/26 (endgueltig)

Prognose +0,8 % gg Vm / +2,8 % gg Vj

10:00 Frankreich IEA Oel-Monatsbericht 8/26

14:30 USA VERBRAUCHERPREISE 7/26

Prognose +0,1 % gg Vm / +3,4 % gg Vj

zuvor −0,4 % gg Vm / +3,5 % gg Vj

Kernrate Prognose +0,2 % gg Vm / +2,5 % gg Vj

zuvor 0,0 % gg Vm / +2,6 % gg Vj

16:30 USA EIA-Oelbericht (Woche)

Unternehmen

07:00 E.ON HJ · Brenntag HJ · TUI Q3 · K+S HJ · Bilfinger Q2

07:00 TKMS Q3 · Wienerberger HJ · ABN Amro Q2

07:30 Hannover Rueck HJ · Bechtle HJ · Jenoptik HJ · Vestas Q2

07:30 Douglas Q3 · Indus Holding HJ

18:00 Freenet Q2 · 22:05 Cisco Systems Q4

Sonstige

10:00 Bundeskabinett, u. a. Reform der Nachrichtendienste

und Bafoeg-Reform

EU-Verpackungsverordnung (PPWR) tritt in Kraft

Quellen:

https://www.ariva.de/news/tagesvorschau-termine-am-12-august-2026-12100150

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-08/69282752-tagesvorschau-mittwoch-12-august-015.htm

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WICHTIGER HINWEIS ZUR GUELTIGKEIT

Alle genannten Marken beruhen auf dem Xetra-Schluss vom Dienstag. Die

US-Verbraucherpreise um 14:30 Uhr koennen sie kurzfristig ausser Kraft

setzen. Ich handle vor 14:45 Uhr nichts und warte die Reaktion ab.

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WAS MEINE EINSCHAETZUNG IST

- die Tendenzangabe 50 % / 50 %

- die erwartete Spanne 26.250 bis 26.520

- saemtliche Handelsideen mit Bereichen, Absicherungen und Zielen

- die Deutung des Doji als Unentschlossenheit

- die Einordnung des Jahres-R1 als naechste groessere Zielzone

- die Aussage, dass Marken erst ab 14:45 belastbar sind

- die Einordnung am Ende der Grafik

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Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.

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