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    Aktien Frankfurt Eröffnung

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    Gewinne - Dax nähert sich wieder dem Rekord

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax steigt dank SAP und Börsenrückenwind weiter
    • Leitindex gewinnt 0,6 Prozent auf 26.455 Punkte
    • Zinspause der Fed stärkt die gute Börsenlaune
    Aktien Frankfurt Eröffnung - Gewinne - Dax nähert sich wieder dem Rekord
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax macht am Freitag wieder einen Schritt hin zum Rekordhoch. Mit Rückenwind von den internationalen Börsen und gestützt auf den Anstieg des Schwergewichts SAP legte der Leitindex im frühen Handel um 0,6 Prozent auf 26.455 Punkte zu. Er beschafft sich damit wieder eine positive Bilanz der aktuellen Woche, die geprägt ist von der Bestmarke bei 26.573 Zählern, die am Mittwoch aufgestellt wurde. Der MDax stieg im frühen Freitagshandel um 0,7 Prozent auf 32.488 Zähler.

    Über Nacht war in Asien vor allem die Börse in Südkorea den Gewinnen an der technologielastigen New Yorker Nasdaq gefolgt, während die zuletzt wieder erhöhten Ölpreise derzeit stagnieren und die Inflations- und Zinssorgen nachlassen. Laut der LBBW verbessert die Aussicht auf eine Zinspause der US-Notenbank Fed die Börsenlaune - auch ohne Fortschritte bei der Öffnung der Straße von Hormus.

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    Wie die Landesbank weiter schreibt, hält der "schöne Aktiensommer" damit an. Der Dax widersetze sich dem saisonalen Gegenwind im August, der eigentlich als "schwieriges Terrain" gelte. In den vergangenen drei Jahrzehnten habe der Leitindex in diesem Monat durchschnittlich 2,2 Prozent verloren. Im laufenden Monat hat er jetzt mehr als drei Prozent gewonnen./tih/jha/

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    ISIN:DE0008469008WKN:846900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 182,6 auf Tradegate (14. August 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +6,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +31,40 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 226,32 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 192,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der SAP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 164,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von -11,02 %/+16,64 % bedeutet.





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