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    Gettex-Risk-Indikatoren: Was die Risikobereitschaft der Anleger verrät

    Kurse zeigen, was am Markt passiert – die Gettex-Risk-Indikatoren sollen sichtbar machen, wie Anleger dabei positioniert sind. Aus Handelsdaten des Aktien-, Zertifikate- und Optionsscheinmarktes leiten sie ab, ob risikoreichere Anlagen gefragt sind („Risk On“) oder Vorsicht und Absicherung dominieren („Risk Off“). Gettex bietet dafür vier Varianten: kurzfristige und langfristige Indikatoren für Europa und Nordamerika. Damit entsteht kein Prognosemodell, sondern ein Stimmungsbild, das Marktbewegungen aus einer zusätzlichen Perspektive einordnet.

    Der US-Intraday-Indikator reagiert besonders schnell. Er wird alle drei Minuten aus Gettex-Handelsdaten zu US-Aktien und Zertifikaten berechnet; berücksichtigt werden die Zahl der Abschlüsse und der Umsatz. Seine Stärke liegt deshalb weniger in langfristigen Aussagen als im Erkennen kurzfristiger Stimmungswechsel. Dreht der Indikator deutlich, während ein US-Index kaum reagiert, kann das auf eine Veränderung der Risikobereitschaft unterhalb der sichtbaren Indexoberfläche hindeuten.

    Der US-Long-Term-Indikator betrachtet dagegen das Marktregime. Neben den Handelsdaten fließen Momentum und Volatilität ein; die Berechnung erfolgt stündlich. Dadurch werden kurzfristige Ausschläge geglättet und tragfähigere Risk-on- oder Risk-off-Phasen erkennbar. Für Anleger ist diese Perspektive vor allem als Filter interessant: Ein positiver Intraday-Impuls erhält mehr Gewicht, wenn auch der langfristige Indikator Risikobereitschaft signalisiert. Widersprechen sich beide, spricht das eher für eine kurzfristige Gegenbewegung als für einen bereits bestätigten Trendwechsel.





    Autor
    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
    Gettex-Risk-Indikatoren: Was die Risikobereitschaft der Anleger verrät Kurse zeigen, was am Markt passiert – die Gettex-Risk-Indikatoren sollen sichtbar machen, wie Anleger dabei positioniert sind. Aus Handelsdaten des Aktien-, Zertifikate- und Optionsscheinmarktes leiten sie ab, ob risikoreichere Anlagen gefragt sind …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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