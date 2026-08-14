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    Nebenwerte

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    Raus aus dem USD – rein ins Gold! Kinross, FireFox Gold, Alibaba, BYD, Advanced Gold Exploration und B2Gold

    Die weltweite Vormachtstellung des US-Dollars gerät angesichts unkontrollierter Haushaltsdefizite und weitreichender geoökonomischer Verschiebungen massiv ins Wanken. Investoren flüchten aus inflationierenden Papierwährungen und schichten ihr Kapital konsequent in unzerstörbare Sachwerte um. Angetrieben von unaufhaltsamen Käufen globaler Zentralbanken verteidigt der Goldpreis eisern sein hohes Niveau weit über der seit 2026 historischen Marke von 4.000 US-Dollar je Unze. Agile Investoren kombinieren die krisenfeste Gold-Rallye strategisch mit asiatischen Value-Giganten, die als fundamentale Absicherung gegen westliche Währungsrisiken dienen. So bieten die chinesischen Technologieführer Alibaba und der Elektroautopionier BYD überragende operative Cashflows, die als stabiler Puffer abseits des Dollar-Raums fungieren. Zeitgleich melden der etablierte Bergbau-Riese Kinross Gold und der kanadische Qualitätsproduzent B2Gold ein explosives Gewinnwachstum. Wer nach dem ultimativen Renditehebel sucht, findet diesen parallel dazu bei hochkarätigen Explorern der nächsten Generation. Die finnische FireFox Gold stößt mit erfolgreichen Erweiterungsbohrungen auf ihrem Mustajärvi-Projekt in Lappland in hochgradige Goldzonen vor. Flankiert wird diese Aufwärtswelle durch Advanced Gold Exploration, die nach der Vorlage ihres NI 43-101 Berichts für das Silver-Belle-Projekt in Nevada ein massives Explorationspotenzial freilegen. Der Vorhang für den großen Währungsumstieg ist gefallen, und die Gewinner von morgen positionieren sich jetzt.

    Die Welt kehrt dem US-Dollar den Rücken und kauft Gold

    Die globale Finanzarchitektur erlebt derzeit eine fundamentale Verschiebung, bei der die unangefochtene Vormachtstellung des US-Dollars als Weltreservewährung massiv erodiert. Angesichts einer unkontrolliert explodierenden US-Staatsverschuldung und der wiederholten geopolitischen Instrumentalisierung des Greenbacks schwindet das Vertrauen internationaler Akteure zusehends. Als treibende Kraft hinter dieser historischen Abkehr fungiert das stetig wachsende Bündnis der BRICS-Staaten, das die Etablierung alternativer, dollarunabhängiger Handels- und Verrechnungssysteme im Rekordtempo vorantreibt. Um sich vor westlichen Sanktionsrisiken und der schleichenden Entwertung von Papierwährungen zu schützen, schichten weitsichtige Akteure ihr Kapital in unzerstörbare Sachwerte um.

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